Jako Fabia a Fabia Combi. Ověřili jsme Hamáčkova slova hájící let hasičů se Smartwings

Do vládního airbusu by se nevešli

Ministr vnitra Jan Hamáček zdůvodňoval volbu soukromého dopravce tím, že do armádního Airbusu A319 by se náklad hasičů nevešel. Smartwings vyslaly na trasu svůj desetiletý Boeing 737-800 s registrační značkou OK-TVL. Jedná se o nejběžnější letoun ve flotile největšího českého dopravce, zároveň to ale není stroj největší. Smartwings mají v hangárech také dva letouny 737-900, které uvezou o dvacet cestujících více.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka si záchranáři vybrali Smartwings také kvůli nákladní kapacitě strojů. Přepravní prostor má u stroje, který nakonec do Libanonu odletěl, objem necelých 44 kubických metrů. Airbus A319, jejž má ve své flotile vládní letka, sice spadá do stejné kategorie jako „sedmtřisedmička“, v přímém srovnání ale disponuje především kratším trupem, a tedy i menší přepravní kapacitou. Ta v nákladním prostoru dosahuje 28 kubických metrů. Poměr nákladových prostorů obou letounů je zhruba stejný jako u kufrů Fabie a Fabie Combi.

Odpověď je 4x ne. Do A319 by se náklad nevešel, byl problém ho naložit do větší 737-8, větší letadlo by se muselo žádat přes Salis NATO (Antonov), což by trvalo déle… Mohli jsme teoreticky žádat 2x CASA, která ale do Libanonu letí 5 hodin. — Jan Hamáček (@jhamacek) August 6, 2020

Jak navíc armáda upozorňuje na svých stránkách, vládní model (nesoucí označení ACJ) může být vybavený přídavnými nádržemi, které se nachází právě v nákladovém prostoru. Pokud jsou takové nádrže v letadle připevněny, značně se tím snižuje přepravní schopnost letounu.

Vládní letka má ve své flotile dva airbusy, které doplňuje čtveřice transportních letounů CASA. Ty jsou sice limitovány omezeným doletem, například šestitunový náklad je ale stroj schopný dopravit na vzdálenost 3900 kilometrů. Bejrút je z Prahy vzdálen asi 2500 kilometrů, CASA by tuto vzdálenost překonala asi za pět hodin. To podle ministra vnitra Jana Hamáčka není dostatečné, běžné proudové stroje totiž trasu zvládnou přibližně za tři hodiny.

Ani tak se ale stroj Smartwings nedostal