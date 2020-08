Vytlačil soupeře na bariéru, ten při operaci bojoval o život. Pomohlo by, kdyby se případ dostal až před soud, říká bývalý cyklista

Výsledek? Jakobsen skončil v nemocnici v Sosnovci, kde musel podstoupit pětihodinovou operaci hlavy, po které jej lékaři drželi pro jistotu v umělém spánku. Jakobsen naštěstí už alespoň podle vyjádření ošetřujících lékařů není v ohrožení života. V nemocnici ale zůstávají ještě i další tři jezdci, kteří odnesli hromadnou srážku.

Vedení závodu Kolem Polska Groenewegena dodatečně diskvalifikovalo, čímž přišel o etapové vítězství. Nizozemce čeká také disciplinární řízení na půdě Mezinárodní cyklistické unie (UCI) a polská policie navíc shromáždila důkazy ze souboje v závěru necelých 200 kilometrů dlouhé etapy.

Deník N oslovil bývalého profesionálního cyklistu Lubora Tesaře, aby se pokusil popsat celou situaci. Dnes devětačtyřicetiletý cyklista, který ukončil kariéru před čtrnácti lety, také vysvětlil, jak často se podobné incidenty stávají, a prozradil, co by je mohlo pomoci vymýtit.

Věděl podle vás Dylan Groenewegen, co dělá, když natlačil Fabia Jakobsena na bariéru?

Myslím si, že určitě věděl, co dělá. Každý profesionální cyklista je zodpovědný za to, co během závodů dělá. Samozřejmě ten dojezd při podobných etapových závodech jako v Polsku závodníci úplně detailně neznají, takže jsou tam různé okolnosti včetně velmi blízkého kontaktu s diváky a také nebezpečnými věcmi, jako jsou sloupy nebo cílová brána. Bohužel tohle všechno dělá silniční cyklistiku takovou, jaká je a bohužel to k tomu patří.

Myslím si ale, že každý sprinter vnímá a cítí a obzvlášť, když jede první, že si stopu vybírá a soupeři se ho snaží předjet a ohrozit jeho pozici. V tom afektu a zápalu boje se těm pokusům o předjetí snaží zamezit, a ne vždy je to fér. Stejně tak jako v tomto případě. Samozřejmě ale Groenewegen nechtěl Jakobsena poslat do nemocnice.

V momentě, kdy Groenewegen zavíral prostor u bariéry, tak musel vědět, že Jakobsen už nebude mít kam uhnout, ne?

Ta poslední vlna byla už za hranicí a zbytečná, protože ve své podstatě už Jakobsena zbrzdil s tím, že by se