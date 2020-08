„Aby to OMYLEM nezapadlo.“ EU nasadila ironii, Babišova bobříka mlčení o příspěvcích na české stavby ale neprolomila

Z jednotlivých případů se stává nápadný trend – když se premiér Babiš a jeho ministři chlubí na sociálních sítích stavebními projekty, prakticky nikdy se nezmiňují o tom, že na ně významně přispěla EU. Její zastoupení v ČR příspěvky pravidelně sdílí s doplněnou informací o podílu evropských fondů, a občas i s jízlivou poznámkou. Vláda odmítá, že by o evropských penězích mlčela záměrně. Vysvětluje to tím, že na Twitteru na to není prostor.