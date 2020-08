Jak si stojí Deník N v polovině roku 2020

Vážení příznivci Deníku N,

za chvíli to budou už dva roky, co jsme si v redakci začali stavět první židle a stoly. Při té příležitosti vám chci nabídnout bilanci toho, jak se Deníku N daří. Přestože v dnešní složité době nikdo nemá nic jisté, světlo naděje na cestě k naší soběstačnosti díky vaší setrvalé podpoře svítí stále jasněji.

Zájem o co nejkvalitnější informace během krize vzrostl, a protože na rozdíl od většiny mediálních domů nejsme primárně závislí na výnosech z reklamy, které tvoří jen malé procento našich příjmů, začátek krize se nám navzdory oslabenému stánkovému prodeji podařilo zvládnout dobře, byť s pochopitelnými omezeními.

Jak je patrné z následujícího grafu, křivky nákladů a výnosů se dlouhodobě sbližují, a to i přes to, že investujeme do zvětšování naší redakce. Na startu jsme vůbec nepočítali s tím, že nás v téhle době bude přes padesát a že si budeme moci dovolit přibírat nové kolegy. Jsme ale hluboce přesvědčeni, že posilování redakčního týmu a kvality obsahu je tou nejlepší odpovědí na rostoucí zájem čtenářů.

Naši provozní ztrátu přitom průběžně snižujeme a v druhém čtvrtletí roku 2020 už byla měsíčně nižší než jeden milion korun.

Za čtyři měsíce startovacího roku 2018 jsme měli ztrátu 11 milionů Kč, za celý rok 2019 šlo o ztrátu cca 30 milionů korun a ztráta za první polovinu roku 2020 činí 8 milionů Kč. Jde o velice pozitivní trend, a pokud by se vše vyvíjelo jako dosud, měli bychom šanci dosáhnout vyrovnaného hospodaření už v průběhu příštího roku, tedy o rok dříve, než jsme plánovali. Máme tak skutečně velkou šanci dokázat, že i v České republice se může udržet nezávislé zpravodajství postavené na placeném obsahu a podpoře předplatitelů.

Věříme, že oceníte další novinky a zlepšení, které pro vás na podzimní sezonu chystáme. Už mohu prozradit, že kromě dvou knih podpořených na jaře v crowdfundingu (Putinovi trollové Jessiky Aro a Deník jedné hladovky Oleha Sencova) chystáme na podzim ještě další přírůstek v Edici N. Půjde o sérii vědeckých rozhovorů, pod nimiž je podepsaná autorská trojice Lenka Vrtišková Nejezchlebová, Adéla Skoupá a Petr Koubský, který se ujal i editorské práce na knize. Půjde o skvělý doplněk k Petrově knize Věda podle abecedy, která má takový ohlas, že jsme museli objednat její dotisk.

Naše redakční řady posílila Dominika Píhová, s jejímiž texty a rozhovory se zahraničními osobnostmi jste se mohli setkat už dříve v naší víkendové příloze Kontext N. Zvláště páteční vydání Deníku N tak budou zase o něco zajímavější.

Zítra také startujeme s novým tematickým seriálem o příčinách, důsledcích a řešeních sucha, jehož vznik podpořil Nadační fond nezávislé žurnalistiky. Rozebereme v něm jedno z nejdůležitějších témat dneška, které doslova pálí celý svět. Seriál bude vycházet až do konce roku.

V plném proudu je také příprava nové verze klubové aplikace Deníku N. A vymysleli jsme pro vás ještě mnoho dalších nápadů, s nimiž vám chceme udělat radost či zpříjemnit čtení Deníku N, ale ty budeme prozrazovat až postupně.

Hlavní síly však stále soustředíme na to, abychom pro vás byli spolehlivými informačními průvodci v složitém světě.

Za celou redakci vám chci poděkovat za podporu a popřát pěknou druhou polovinu léta. Užijte si ji ve zdraví.

Ján Simkanič

ředitel vydavatelství