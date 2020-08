Přes hřbitov do Ruska, pak do EU – příběh běloruského bloggera i ženy v domácnosti

Ten telefonát, ač nedlouhý a zdánlivě obsahem nijak výbušný, byl tím nejdůležitějším, co se před volbami prezidenta Běloruska stalo.

Číslo svého kolegy Alexandra Lukašenka vytočil sám ruský lídr Vladimir Putin. Ač jsou vztahy Moskvy a Minska teď napjaté jako skákací guma, tihle dva se nepohádali. Ostatně, jak Lukašenko den předtím prohlásil v rozhovoru pro ukrajinského novináře, „pokládám Vladimira Vladimiroviče za svého staršího bratra, který vždy musí toho mladšího podporovat, pomáhat mu, radit a ne mu podtrhávat nohy“.

Podle Lukašenka se bratři sice někdy hádají, nicméně zůstávají si věrni. O výsledku běloruských voleb se tak patrně rozhodlo opět v Moskvě, tentokrát v pátek 7. srpna kolem poledního.

Pasáž z exkluzivního rozhovoru, který Lukašenko poskytl ukrajinskému novináři Gordonovi tři dny před volbami. Mj. v něm ruského lídra Putina charakterizuje jako „člověka, který nikomu nedůvěřuje“. Složité vztahy prý mají proto, že „jsme oba silné osobnosti“. „Zůstáváme dobrými přáteli… nikdy na sebe nekřičíme… Putin nemá ve zvyku křičet. Ale emotivní posuzování témat je na každé schůzce.“ Zdroj: Yandex

Běloruské opozici, která zřetelně co do vynalézavosti a aktivity do včerejška převyšovala poněkud archaicky působícího Lukašenka, z toho mohla spadnout brada. Putinův telefonát pozorovatelé vykládají jako