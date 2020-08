Nizozemský Correspondent boří rekordy i novinářské tradice. Prim hrají čtenáři

Představte si médium, kde si autoři bez tlaku na čtenost vybírají, o jakých tématech budou psát, a čtenáři jim v tom pomáhají svými tipy, zpětnou vazbou i znalostmi. Namísto honu za nejnovějšími zprávami jde do hloubky a 24hodinový zpravodajský cyklus zavrhuje. Je to novinařina, která není závislá na penězích z inzerce, ale opírá se pouze o platby čtenářů. Zní to jako fata morgána? Inovativní nizozemská platforma De Correspondent tuhle vizi proměnila ve skutečnost a ukázala tak jeden z možných směrů pro novinařinu 21. století.

Příběh téhle platformy se začal psát v roce 2012, kdy její v té době ani ne třicetiletý zakladatel filozof Rob Wijnberg pracoval jako šéfredaktor nizozemského ranního vydání národního deníku NRC Handelsblad.

Podle Wijnberga se deník měl více věnovat tématům, která mají dopad na každodenní životy lidí v Nizozemsku, a nehonit se za senzacemi a bleskovými zprávami. Zatímco konkurenční noviny na předních stranách poněkolikáté psaly o vládním rozpočtu bez většího kontextu, Wijnberg se rozhodl věnovat na titulní straně méně pokrývanému příběhu uprchlíků.

Jeho atypický přístup k novinařině se přesto nesetkal vždy s pochopením, ačkoliv Wijnberg za své dvouleté působení v čele redakce zvýšil počet předplatitelů. Vedení však mělo pocit, že se ranní vydání příliš liší od celkového rázu publikace a Wijnberg nakonec v září pro nesouhlas s novým směřováním deníku ze své funkce odstoupil. Motivovaný čtenáři, kteří jako protest po jeho odchodu z deníku hromadně rušili předplatné, začal poprvé přemýšlet nad založením vlastního média, které by naplňovalo jeho představy o kvalitní novinařině.

„De Correspondent bude denně publikovat nové příběhy, hlavním cílem ale bude odhalovat, vysvětlovat a upozorňovat na hluboko zakořeněné struktury a dlouhodobý vývoj, jež utváří náš svět, spíš než informovat o nejnovějším humbuku, poplachu nebo bleskových zprávách,“ popsal v manifestu, ve kterém nastiňuje svou vizi o platformě fungující bez inzerentů a vnějších tlaků, tvořené pro čtenáře a plněné obsahem, který vzniká s jejich pomocí.

Právě k poslednímu bodu dopomohl nově vznikajícímu projektu Ernst-Jan Pfauth, který do té doby pracoval jako jeden z webových editorů už zmíněného nizozemského deníku NRC Handelsblad. Podobně jako Wijnberg se Pfauth snažil fungování zpravodajského webu deníku posunout novým směrem. Vadilo mu především to, že web kopíroval články z novin a autoři pro online zpravodajství žádné nové texty nebo nápady nepřinášeli.

Během jeho působení se návštěvnost webu ztrojnásobila. Součástí strategie bylo najmout skupinu mladých novinářů, kteří s reportéry dělali rozhovory o jejich práci a sepisovali z nich analytické texty, které na webu vycházely den před samotnými články v novinách. Víc inovací už ale bylo na vedení moc. Když se Pfauth snažil pro články NRC vytěžit znalosti vzdělaných a erudovaných čtenářů, společnost jeho ambiciózní projekt zatrhla. „NRC má tisíce předplatitelů, kteří jsou lékaři. Ví mnohem víc než jeden editor, který se věnuje zdraví,“ popsal později pro magazín Fast Company.

Pro svůj sen o angažovaných čtenářích ale našel pochopení u Roba Wijnberga, který se ho už delší dobu snažil do svého nově vznikajícího média přetáhnout.

Rekordmany díky davům

A na penězích přímo od čtenářů se rozhodli De Correspondent postavit hned od začátku fungování v roce 2013. Už během prvních osmi dní crowdfundingové kampaně vybrali Wijnberg a Pfauth přes jeden milion euro (přes 26 milionů korun), na konci měsíce se díky 18 933 čtenářům počítadlo zastavilo na 1,7 milionech eur (zhruba 44 milionů korun). Kromě finanční jistoty tak vytvořili i nový rekord pro crowdfundingovou kampaň novinářského projektu.

O několik let později překonali další rekord – tentokrát se sesterskou platformou The Correspondent, která publikuje v angličtině a cílí na globální čtenáře. Během měsíční crowdfundingové kampaně se podařilo vybrat 2,5 milionu dolarů (asi 54 milionů korun) a získat necelých 46 tisíc nových členů ze 130 zemí světa.

„Díky vám všem se naše novinářské hnutí založené v Nizozemsku v roce 2013 nyní rozšíří na platformu v angličtině, která bude sloužit a spolupracovat se členy z celého světa,“ psal po úspěšné kampani anglické verze Correspondentu Pfauth.

Correspondent je v případě obou jazykových forem financován čtenáři, kteří se skrze roční předplatná stávají jeho členy (menší příjmy pak získává z prodeje knih, přeprodeje článků jiným médiím, výstupů autorů nebo darů od čtenářů, pozn. red.). Mimo nezávislost na inzerentech je základním principem, kterým se platforma od svého startu v roce 2013 řídí, také zapojování čtenářů do rozhodovacího procesu. Běžné označení „předplatitel“ proto nahradilo otevřenější pojmenování „člen“. Komunita členů hraje v Correspondentu důležitou roli v produkci článků – pomáhají s výběrem témat a pro autory ale představují také zdroj vědomostí, znalostí a zkušeností.

Čtenář radí, sdílí i kritizuje

Výhody spolupráce se čtenáři a využívání jejich nápadů i znalostí vyzdvihuje také Tanmoy Goswami, bývalý ekonomický reportér jednoho z největších deníků v Indii a jeden z prvních pěti reportérů, kteří pro anglickou verzi Correspondentu začali pracovat. Teď se z Nového Dillí věnuje tématu duševního zdraví. Mimo jiné proto, že sám depresemi a úzkostmi trpí.

Letos prý výběr témat, která v této oblasti bude pokrývat, nechal zcela na čtenářích: „Jsem velký zastánce článků, které vznikají na podnět našich členů. Když jsem nastupoval, slíbil jsem si, že do toho půjdu s otevřenou myslí, a proto jsem na začátku roku zkusil experiment. Napsal jsem našim čtenářům, že je mezi nimi jistě mnoho erudovaných a dobře informovaných lidí, a proto bych byl rád, kdyby mi oni sami řekli, o čem mám psát. Nejprve jsem se trochu bál, ale výsledek mě zcela ohromil,“ popisuje pro Deník N.

Nejenže mu do schránky přišlo množství tipů, někteří čtenáři mu dokonce poslali rovnou také propracovanou rešerši, seznam literatury a tipy na experty, které by mohl oslovit.

Zatímco jedni autoři využívají zájmu čtenářů ke hledání témat, jiní je nechávají ještě před vydáním korigovat své texty, využívají jejich pomoc při natáčení podcastů nebo je nechávají oslovovat respondenty z různých částí Nizozemska i celého světa.

„Dobrým příkladem je třeba skupinový rozhovor s uprchlíky, kdy jsme členům řekli: ‚Nechceme dělat portrét dvou nebo tří uprchlíků, kteří sem přichází nebo tu žijí, protože to dělá každý. Všichni žijeme v Nizozemsku, pojďme tedy společně v našich komunitách najít uprchlíky a sledovat jejich příběh po dobu jednoho roku.‘ Nakonec se k výzvě zaregistrovalo 500 členů, kteří našli uprchlíky ve své komunitě nebo sousedství a sledovali jejich příběh za nás. Poslali jsme jim dotazníky s otázkami, na které jsme se chtěli ptát, a tak jsme skrze naše členy mohli publikovat tenhle velký rozhovor,“ řekl v minulosti Wijnberg pro magazín The Politic.

Zpochybňování tradic

Podle Bena Whitelawa, vedoucího projektu Engaged Journalism Accelerator a novináře věnujícího se digitálním strategiím a zapojování čtenářů, se úspěch Correspondentu skrývá nejen za rekordními částkami a rostoucími počty členů, ale také v definování nové role novinařiny pro 21. století.

„Correspondent odstartoval jedinečnou debatu o tom, jak má novinařina v digitálním světě vypadat. Zároveň zpochybnil mnoho základních principů, o kterých se učí ve školách a kterým mnozí novináři věří. Tím hlavním je idea, že předpojatost je špatná, zatímco objektivita je dobrá,“ vysvětluje pro Deník N. Právě přijetím toho, že novinář nikdy nemůže být neutrální a nepředpojatý, se Correspondent odlišuje od většiny tradičních médií.

Namísto zdůrazňování objektivity si platforma zakládá na transparentnosti – ať už ve svých článcích, postojích, rozhodovacích procesech, nebo financích (aby byla na prvním místě vždy novinařina a zisk se vracel zpátky do redakce, majitelé ho zastropovali na pěti procentech z celkových tržeb, zbytek peněz se musí investovat zpátky do obsahu). V článcích nechybí prokliky na cizí texty, knihy ani sekce pro komentáře, příspěvky, zpětnou vazbu i připomínky čtenářů.

„Když upustíte od přesvědčení, že všechno znáte, najednou vám kritika od čtenářů nepřijde tak drsná, protože do toho jdete od začátku s tím, že prostě nevíte všechno nejlíp,“ popisuje reportér Goswami a dodává, že reportéři stojí v popředí celé publikace, komunikují se čtenáři a je naprosto zásadní, aby se pro témata, o kterých se rozhodnou psát, opravdu nadchli.

I proto v Correspondentu tradiční rubriky nejsou. Namísto toho si redaktoři formují vlastní tematická odvětví, jako je například stárnutí, prvních 1000 dní lidského života, pokrok, soukromí nebo sociální vyloučení. Své myšlenkové pochody při přípravě článků pak pravidelně sdílejí se členy, kteří je sledují skrze newslettery.

„Z pohledu čtenáře novinář symbolizuje o mnoho víc než jen podpis pod článkem. Musí mu věřit a vcítit se do něj, pochopit, proč píše, o čem píše. A to se Correspondentu povedlo – novináři objevují nová témata, komunikují se čtenáři tónem, který se od tradičních médií výrazně liší,“ doplňuje novinář Whitelaw, podle nějž novinařina mezi lidmi vždy vzbuzovala zvědavost, jen málokterá organizace však čtenáře pustila blíž:

„Lidé dlouho nemohli rozhodovat o tom, o čem se píše. Obvykle o tom debatuje malá skupina, která sedí za zavřenými dveřmi v redakcích. Navíc často není příliš rozmanitá, reprezentativní nebo zapálená do problémů, které jejich čtenáři řeší. Correspondent k rozhodování pustil čtenáře a tím s nimi odstartoval konverzaci.“

Budoucnost novinařiny?

Dialog se členy Correspondentu probíhá také řízeně v online místnostech a debatách, do kterých autoři často zvou mimo jiné citované experty ze svých článků. O to, aby diskuse a výměna informací mezi čtenáři a redaktory fungovala, se stará speciální editor. Jeho misí je mimo jiné hledat způsoby, jak zapojovat i ty členy, kteří nejsou na platformě příliš aktivní.

Různé intenzity zapojení čtenářů jsou také jednou z největších výzev celého projektu. „Musíme se starat o to, aby se sekce pro členy a přispěvatele nestaly klubem 50 hlasitých lidí. Pokud říkáme, že jsou pro nás čtenáři v samém srdci toho, co děláme, musíme se postarat také o to, aby malá skupina lidí nedostávala nepřiměřený prostor,“ upozorňuje reportér Goswami.

Další výzvou je rozmanitost názorů, témat i autorů. Největší podporu sice Correspondent získává podle Goswamiho od čtenářů na Západě, je ale o to víc důležité pamatovat na to, že by západní úhel pohledu neměl dominovat.

„Nemůžu vám říct, že na dalších 10 let máme vystaráno, protože to nevíme. Je jasné, že musíme hodně věcí pořád zlepšovat. Jednou z nich je i objevování nových způsobů, jak vytěžit znalosti a postřehy našich členů z celého světa a využít téhle obrovské výhody, kterou máme,“ dodává.

Jak již dříve popsal americký profesor žurnalistiky Jay Rosen, model Correspondentu řeší mnoho problémů, kterým média ve 21. století čelí. Protože platforma není závislá na inzerentech, nemusí se honit za kliky, které by na stránku přivedly dost čtenářů a vytvořily tak dobré podmínky pro reklamu. Když se pak ještě upustí od 24hodinového zpravodajského cyklu, novináři tím získají větší kreativní svobodu, což je lákavá nabídka pro nové talenty.

„Požadavek na interakci se čtenáři a využívání jejich znalostí nejen zlepšuje žurnalistiku rozšiřováním její základny, čtenář se ale taky přiblíží autorům a stane se součástí finálního produktu, protože se na jeho tvorbě podílí. Tak se zvyšuje pravděpodobnost, že se o něj podělí s ostatními a obnoví své členství,“ popsal Rosen pro Nieman Journalism Lab při Harvardské univerzitě.

Zda jde opravdu o udržitelný model budoucnosti, ukáže teprve čas. Nizozemská verze platformy má ale po sedmi letech fungování přes 68 000 členů, ta anglická 55 000.

„Věřím, že příjmy generované čtenáři jsou budoucností novinařiny. Jakmile nejste závislí na inzerentech, ale vlastních čtenářích, začnete se více zajímat o to, co chtějí číst a co je trápí. Členství je jen jeden ze způsobů, jak tohle dělat, je to ale také jeden z nejvíce participativních způsobů. Noví členové se často přidávají, protože věří v poslání dané organizace,“ komentuje fungování platformy Whitelaw s tím, že právě definice vlastního poslání a pozice ve společnosti je to, co mnohým tradičním novinářským organizacím chybí: „Média si odvykla mluvit o svých cílech a posláních, ztratila schopnost vysvětlit svou práci a její význam pro demokratickou společnost.“