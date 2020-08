Dřív lidé z nouze jedli i psy, dnes se také musíme uskromnit, říká autorky krizové kuchařky

Čtenáři ve vaší Krizové kuchařce ze Svatojánu kromě receptů najdou i návody na výrobu mouky z luštěnin, bylinných olejů a octů, přírodního repelentu i šalvějové zubní pasty. Popisujete, jak si vyrobit rostlinné mléko nebo ústní vodu. Jak tenhle nápad vznikl?

Na krizovou kuchařku jsem se připravovala dva roky. Četla jsem knihy o vývoji civilizací a klimatických změnách a začala jsem si uvědomovat, že nějaké změny se asi blíží a že ne všechny budou mírné a k člověku shovívavé. Několik lidí mi řeklo, že není možné sestavit kuchařku, která by obsahovala rostlinné recepty z lokálních surovin. Mně to vrtalo hlavou, řekla jsem si, že to musím zkusit. Byla to pro mě výzva. Možná si nějakou krizi zažijeme.

Jakou krizi máte na mysli?

Klimatickou, ekonomickou, možná sociální. Nevím, kam se svět bude ubírat, jak rychle a jestli koronakrize pomine. Jestli budou ekonomické dopady tak tvrdé, jak se tvrdí, jestli lidem nehrozí masivní propouštění. Do toho všeho je tady klimatická krize. Nevíme, co tady budeme moct pěstovat, jestli všechno neuschne, jestli bude možné nadále obchodovat, jestli se uživíme. Nejistot je ve hře hodně. Jak říká můj kamarád, jediná jistota je ta, že všechno vždy dopadne jinak, než si myslíme.

Společnost je proměnlivý organismus. Lidé možná ztratí práci, nebudou mít peníze, budou se muset spolehnout na sebe, na to, co si vypěstují nebo s někým za něco vymění. Jednou z hlavních inspirací pro mě byla knížka Ruka noci podaná. Autoři v ní píšou, jak přežít krizi z hlediska mužů. Radí, jak zajistit bezpečí, vodu, teplo, přístřeší. Recepty a přírodní léčba v knize se mi ale nezdály příliš praktické. Řekla jsem si, že bych mohla udělat knížku především pro ženy.

Napsala jste deset kuchařských knih. V čem všem je ta nejnovější jiná?

Píšu v ní, jak zabezpečit domácnost v době, kdy se z jakéhokoliv důvodu prostě nedaří. Je jedno, jestli je člověk bez peněz, nebo zavřený doma kvůli koronaviru. Kapitoly jsem rozdělila na recepty, léčbu z toho, co můžeme najít v přírodě, pak jsou tam návody do domácnosti na pár základních nezbytností. Píšu i o tom, jak si udělat praktické zásoby a nemuset chodit do obchodu každý týden.

Máte pocit, že se musíme vrátit k soběstačnosti?

Myslím, že by to bylo užitečné, aspoň v určité míře. Nemůžeme se spoléhat, že si každý den