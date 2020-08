Trikolóra rozvěsila na Třebíčsku plakáty, které zobrazují kosovského prezidenta Hashima Thaçiho za vraha a někdejšího šéfa diplomacie Karla Schwarzenberga spolu s nápisem Vrah a jeho poskok. Krajská organizace hnutí se od plakátů distancovala s tím, že jde o soukromou iniciativu jaroměřické buňky. „Mám se soudit s nějakou Trikolórou? Když vám někdo nas… přede dveře, nemáte to ještě navíc rozmazávat,“ říká čestný předseda TOP 09.

Schwarzenberg je vrahův poskok, píše Trikolóra na plakátech. Jsou to fašouni, ale je mi ctí, že na mě útočí, reaguje

Na autobusové zastávce v Rokytnici nad Rokytnou se kromě upoutávek na koncert kapely Rentiéři objevily i plakáty s logem Trikolóry, na kterých si podává ruku někdejší šéf diplomacie Schwarzenberg s hlavou Kosova Thaçim. Nepříliš kvalitní fotografie je doplněná titulkem: „Vrah a jeho poskok. Trikolóra Jaroměřicko říká už dost“.

Plakát vyfotil student Petr Herbrych. Jak řekl Deníku N, podobných je v obcích na Třebíčsku vícero. Objevily se i v obci Kdousov.

@volimtrikolora : Z Naší dnešní nástěnky ! ♿🏴‍☠️™ P.S.: Dobrý TVL @CT24zive To bych tam dal 👉 Kdousov . pic.twitter.com/02pnr9sFvc — Honzík Raabů (@HonzikRaab) July 26, 2020

Na plakátu je sice logo hnutí Trikolóra, ale chybí na něm zadavatel a zpracovatel. Třebíčský místopředseda a koordinátor hnutí Trikolóra Martin Hladík ještě včera tvrdil, že o celé věci nic neví. Dnes doplnil, že jde o samostatnou iniciativu jedné organizace, od které se krajská Trikolóra distancuje.

„Už jsme se toho dopátrali. Není to oficiální, protože Luděk Růžička, šéf jaroměřické místní organizace, nám žádný materiál ke schválení neposlal. Pokud by ho poslal, stejně bychom to zamítli, protože se s tím neztotožňujeme,“ uzavřel Hladík.

„Je to prostě vrah“

Růžička pro Deník N přiznal, že plakáty vylepila jaroměřická Trikolóra. „Jsem předseda základní organizace na Jaroměřicku, takže jsme si to tu probrali a po vnitrostranické diskusi jsme je vyvěsili. Vidíte v tom nějaký problém? Byl