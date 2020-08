Ledek sám o sobě výbušný není. Na výbuch v Bejrútu ale stačila trocha nepořádku ve skladu, říká pyrotechnik

Výbuch v libanonském Bejrútu je podobný několika dalším explozím z minulého století. Podle odborníka na výbušniny a soudního znalce Jiřího Chládka k podobným neštěstím dochází jednou za desítky let. „Je jedno, co tam vlastně chytlo – k požáru tam došlo a na základě toho mohl vybuchnout ledek. Byl tam velký zdroj tepla a dlouhou dobu hořel. A nahříval jej až do té fáze, kdy vybuchne,“ říká v rozhovoru pro Deník N Chládek, který různé exploze také vyšetřuje.