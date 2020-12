Zvykli jsme si na extrémní léta, to je děsivé. Zapomínáme pak na příčiny sucha, říká vědkyně

Jak se za poslední roky změnilo vnímání sucha ve společnosti?

Hodně se různí podle toho, s kým mluvíte. Zemědělci pocítí už první rok sucha, protože to ovlivní jejich rozhodování ze dne na den: kdy a jak sklidit, jak hnojit, co použít za pesticidy. Pokud očekávají, že úroda nebude, už ani nehnojí. Zemědělské sucho cítí okamžitě, žijí jím.

Jiné je to u člověka z města, který pracuje v kancelář nebo třeba žije v bytovce na vesnici. Pro něj byl první a druhý rok sucha spíš komplikací ve volnočasovém vyžití. To se ukazuje v mediálních analýzách, které jsme dělali s kolegou Karlem Čadou: první roky se kromě problémů s úrodou a požáry psalo a mluvilo o tom, že jsou vodáci smutní z nedostatku vody v řekách. Nebo se řešilo, že je málo vody na „Mácháči“, a voda je tedy plná sinic. Vyschlé lesy tehdy znamenaly nepříjemné výlety a nedostatek vody hlavně to, že zahrádkáři nemají čím zalévat. Většina lidí v Česku vnímala v prvních letech sucho spíš jako nepříjemnost: jsme splavení, když jdeme do práce.

Co se od té doby změnilo?

Sucho se rok za rokem opakovalo, začali o něm mluvit politici, média pojednávala o suchu komplexněji, daleko víc se psalo o potížích zemědělců, vodohospodářů. Začaly se objevovat nové finanční možnosti, jak vodu zadržet, třeba program Dešťovka.

V terénu i v médiích bylo vidět, že začínáme sucho vnímat jako záležitost, která ovlivňuje nejen naše koníčky, ale dotkne se nás pravděpodobně hlouběji, systémověji a která nás do budoucna ohrožuje.

Změnilo se něco i v našem každodenním životě a uvažování?

Ano, v letech 2018 a 2019 už lidé začali uvažovat o tom, že nás sucho zřejmě bude doprovázet a změní naši budoucnost. Že se s ním musíme naučit počítat a uvažovat o tom, jakými způsoby se s ním vyrovnáme.

To je obrovská proměna. Znamená to, že se posunuje pozornost k tématům, která jsou v médiích výrazně přítomna asi dva roky – třeba ke kvalitě půdy, způsobu hospodaření v lesích a na polích. K tématu přehrad a regulace vodních toků, krajinných úprav, vytváření mokřadů… Tato hodně komplexní opatření, která ze začátku byla pro běžného občana neviditelná, se nyní dostávají do centra pozornosti.

Často také mluvíte o normalizaci sucha. Co to znamená?

Změnil se pocit, jestli je tento stav normální, nebo není. To nám vyšlo i z analýz. Zpočátku lidé sucho vnímali jako výjimku: je extrémně suchý rok, příští rok už to snad bude jinak. Další rok znova. A lidé říkali: to není možné, to nepamatujeme, to je mimořádná událost jako třeba pětisetletá voda. A s tím, jak se sucho opakovalo, postupovala jeho normalizace.

To ale neznamená, že sucho považujeme za něco normálního. Spíš jsme je přijali a už jen hledáme způsoby, jak na ně odpovědět. To se potvrdilo letos. Řada lidí totiž říká, že bylo divné léto, pršelo a nebylo teplo, jak jsme zvyklí.

To mi připadá děsivé. Vždyť my jsme si za pouhých