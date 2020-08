Notes: Den poté. Hledání přeživších i viníků výbuchu v zemi, která je sama sudem střelného prachu

Pro město a zemi už dlouho zmítané obrovskými ekonomickými a politickými problémy je to naprostá katastrofa, shodují se experti, politici i místní lidé.

Základní a zásadní informace o události a reakce sesbíral a zaznamenal vedoucí zahraniční redakce Jan Kudláček do souhrnného textu a v našem rychlém zpravodajském sledu Minuta N jsme také online zaznamenávali nové a nové zprávy, jak přicházely ze světových médií i sociálních sítí.

Od statistik obětí a odhadů ekonomických dopadů bere ve svém textu čtenáře mnohem blíž k místním lidem a jejich soukromému neštěstí ve zdevastované části Bejrútu Magdalena Slezáková. S využitím reportáží ze zpravodajských agentur, které jsou přítomné na místě, sepsala jejich svědectví. Výpovědi dvou žen, které zoufale hledají své bratry, kteří nejspíš zůstali v sutinách výbuchem a tlakovou vlnou zasažených budov, zraněné módní návrhářky nebo manažera zdemolovaného hotelu nepotřebují další komentář.

Odborný a věcný pohled na explozi pak nabízí soudní znalec, expert na výbušniny Jiří Chládek v rozhovoru s Lukášem Prchalem. Srovnává událost s jinými výbuchy, ke kterým došlo ve 20. století, a vysvětluje, co se ve skladu s dusičnanem amonným mohlo odehrát.

U výbuchu v Bejrútu zůstal i Filip Titlbach ve svém podcastu Studio N, kam si pozval naši reportérku Petru Procházkovou a šéfa vyšetřovatelů pražských hasičů Martina Kavku.

Česko vysílá do Libanonu nejpočetnější skupinu záchranářů ve své historii, Kavka tedy hovoří mimo jiné o tom, jak by mohla jejich záchranná a vyprošťovací práce na místě vypadat a na jaká rizika se musí tým připravit.

Petra Procházková ve studiu připomíná událost z roku 2014, která zřejmě stojí na samém počátku včerejší tragédie. Napsala o ní do dnešního vydání podrobný text… v roce 2014 připlula do bejrútského přístavu nákladní loď, na palubě měla 2750 tun dusičnanu amonného…

Muži také promluvili

V Deníku N dále pokračujeme v tématu o sexuálním obtěžování, které jsme souhrnem výpovědí pětatřiceti žen otevřeli před čtrnácti dny. Včera a dnes však mění náš hashtag #PromluvilyJsme rod, a to i rod gramatický. Tentokrát totiž našlo odvahu se veřejně svěřit se zážitky se sexuálním obtěžováním sedm statečných mužů. A #promluvili. O pocitech ponížení, ale i bezmoci a pachuti, která třeba i po desítkách let od nepříjemného prožitku přetrvává.

Rozhněvaní muži a volby z automobilu

Navzdory výbuchu v Bejrútu jsme ale nepřestávali sledovat ani další dění doma a ve světě.

Jana Ciglerová ve svém Americkém zápisníku vysvětluje, co je The Lincoln Projekt a „odhaluje“ totožnost hlavních představitelů této republikánské hodně naštvané politické kliky. „S demokraty nesouhlasím vůbec s ničím. Ale vůbec. Kromě jedné věci: že Trump je pro tuhle zemi strašné zlo,“ cituje jednoho z rozhněvaných.

Politická zpravodajka Bára Janáková informuje ve svém článku o změnách, které připravilo ministerstvo vnitra a které umožní lidem v krajských a senátních volbách hlasovat i v případě, že jsou v karanténě.

Falešný hrdina a nebeští jezdci

Jan Wirnitzer zase dál sleduje případ „falešného odbojáře“ Miloše Matouška, který obchází pietní akce v uniformě a vypráví o svých velkých odbojových zásluhách, tvrdí například, že spáchal dvanáct atentátů, které však nedokáže nijak doložit, a v dostupných archivech pro ně neexistují doklady.

Před osmdesáti lety zuřila bitva o Británii. „V její třetí fázi se na tamní města začaly valit vlny německých bombardérů, jimž čelili stíhači Královského letectva (RAF), mezi nimi i Češi či Poláci,“ píše Josef Mlejnek ml. v ohlédnutí za historickou událostí.

Co se dočtete v zítřejším tištěném vydání Deníku N:

– Bejrút zažil katastrofu ve všech směrech

– Ledek může pocházet z opuštěné lodě, o kterou se nikdo nechtěl postarat

– Hraje se o hodiny, ale nejde se jen sebrat a letět do Bejrútu, říká hasič

– Karanténa a volby: autem až do stanu

– Potřebujeme vyškolit dva tisíce lidí, říká iniciátor chytré karantény

– Z muzea rovnou do tunelu. Utajované podzemí z 50. let

– Komentář: All Lives Matter? Rasistům se pro změnu hodí barvoslepost

– Jak letní město L přichází po koronakrizi s Plánem B

– Dech je lepší pomůcka než drahé hodinky, říká běžecký trenér

– Exšéf ruské protidopingové agentury: Do konce života už zůstanu na útěku

A na závěr alespoň jedna dobrá zpráva. Na ostrově Bali vypustily úřady do moře pětadvacet karet obrovských, které se před časem podařilo zachránit při zátahu na pytláky.

Za celou redakci Deníku N vám přeju, abyste si do svých pomyslných (nebo i skutečných) notesů dnes nakonec mohli napsat sami za sebe také alespoň jednu opravdu dobrou zprávu nebo dojmy z nějakého příjemného zážitku či setkání.

Pěkný večer přeje a od Notesu se pro tuto chvíli loučí Lenka Vrtišková Nejezchlebová.