Ze začátku nejde o kilometry, ale o čas, který běhu věnujete. Ultramaratonec Škorpil radí, jak zhubnout i vyjít schody

Bavíte se se svými žáky o tom, s jakou motivací začínají běhat? Proč za vámi přišli?

Když to vezmu obecně, většina lidí začíná, protože si chtějí zlepšit fyzickou kondici, nebo chtějí zhubnout. To je takový základ. V současné době hraje zdravotní stránka a fyzická kondice mnohem větší roli, protože lidé si na základě koronavirové pandemie uvědomili, že je covid-19 nebezpečný právě pro obézní lidi nebo lidi s dalšími civilizačními chorobami, které jsou spojeny s nedostatkem pohybu.

Jak se tedy liší trénink na zlepšení kondice a na hubnutí?

Jsou tam rozdíly, protože když má člověk nadváhu, je většinou způsobená tím, že se dlouho nehýbal nebo nedělal žádný sport. To znamená, že je ochablý nejen pohybový aparát, ale i plíce, srdce a celá cévní soustava. Začátek tréninku by měl být opravdu pozvolný, takže ve své Běžecké škole mám tréninkový plán pro lidi, kteří po letech vstanou z gauče.

Nezačíná se během, ale začíná se střídáním vycházkové s rychlou chůzí po dobu 26 minut s tím, že tréninky by měly být obden. Je to kvůli tomu, že když řeknu některým klientům, že by měli trénovat třikrát nebo čtyřikrát týdně, začnou v pondělí, skončí ve středu a potom čtyři dny nic nedělají, což je špatně.

Jak dlouho by měli lidé jenom chodit a kdy by měli začít během tréninků i běhat?

Ideální je, aby si člověk každý