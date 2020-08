Potřebujeme vyškolit dva tisíce lidí. Trasovat může kdokoli, hygienici to nestíhají, tvrdí iniciátor chytré karantény

Takzvaná chytrá karanténa, která měla bez celostátních opatření včasně bránit šíření nemoci covid-19, zatím příliš nefunguje. Hygienici do značné míry dál spoléhají spíš na své osvědčené metody a kontakty dohledávají postaru – s telefonem a tužkou a papírem. Podle Petra Šimečka z iniciativy Covid19cz, která pro hygieniky vytvořila systém call centra, ale větší nápor nemohou zvládnout. „Trasovat může po proškolení kdokoliv, je to jednoduché,“ tvrdí IT odborník v rozhovoru pro Deník N.