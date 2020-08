Na cestu autem k urně bude výjimka z karantény, komise dostanou víc peněz. Hlasovací zmocněnec neprošel

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) zpočátku tvrdil, že lidé v karanténě kvůli nákaze koronavirem možná nebudou moct volit, protože jim to zákon neumožňuje. Poté co jej za to začali kritizovat experti i opozice, sešel se se zástupci dalších sněmovních stran, aby projednali možnosti, jak by mohli i nakažení naplnit svá ústavní práva.

Shodu nakonec našli na třech možnostech: drive-in volebních místnostech, mobilních volebních komisích a volbách v ubytovacích zařízeních v karanténě.

Speciální stany, v nichž by se mohlo volit z auta, by měly vzniknout v každém volebním okrese, budou na 78 místech v republice. Podle náměstka ministra vnitra Petra Mlsny je bude obsluhovat armáda, tedy tři