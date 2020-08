Strach v Německu mizí, virus se vrací. A školáci také

Německý součet Pavla Poláka: Touha po normalitě je silná a Němci se koronaviru už tolik nebojí jako na jaře. Hygienici ovšem varují, že se situace může zhoršit. Po mnoha měsících jdou děti opět do školy, zatím jen ve dvou spolkových zemích. V dalších týdnech se budou přidávat další. Co udělá prezenční výuka s epidemiologickou situací, nikdo netuší. Do toho si američtí vojáci v Německu balí kufry a politické strany se snaží zbavit nepohodlných členů.

Počet nakažených koronavirem v Německu opět roste. Zatím ne dramaticky, ale hlavní hygienický úřad v zemi, Institut Roberta Kocha, už důrazně varuje. Rýsuje se zde možný trend. Mezitím v Berlíně demonstrovalo v sobotu dvacet tisíc lidí proti koronavirovým opatřením a vládě. Bez roušek a předepsaných rozestupů. Policie musela zasáhnout. Tito demonstranti představují maličký zlomek německé společnosti. Nicméně obezřetnost Němců obecně polevuje, ukazují průzkumy. Strach z možné infekce se vytrácí. Jen 16 procent z nich si myslí, že je to reálná hrozba. Na jaře jich bylo dvakrát tolik.

Škola volá, učitelů je málo

V Meklenbursku-Předním Pomořansku už chodí žáci do školy. V Hamburku také. A příští týden se k nim přidají další čtyři spolkové země. V duchu německého federalismu si každá země stanovuje vlastní pravidla. Někde jsou ve školách roušky povinné, někde zatím ne. Nejen kvůli tomu bude tento školní rok jiný než všechny předešlé. Už před koronavirovou krizí byl nedostatek učitelů. Řada spolkových zemí to řešila takzvanou reaktivací penzistů. Jenže ti jsou nyní rizikovou skupinou, která by se měla před koronavirem chránit. V Meklenbursku-Předním Pomořansku zůstane na 400 kantorů doma a budou dále učit digitálně. Normalita se do školství hned tak nevrátí.

Goodbye und Tschüss!

Donald Trump tak dlouho hrozil, až to nakonec udělal. Z Německa stáhne