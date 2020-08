Déšť za nás sucho nevyřeší. Zlepšení situace přinesou jen razantní zásahy

Není to v Česku nic nového – na naše území, kterému se kvůli odtoku řek do zahraničí přezdívá „střecha Evropy“, se sucho čas od času vkrádalo po staletí. Upomínají na ně už staré kroniky nebo značky v přírodě, třeba hladové kameny, které se objevují, když hladina řek klesne na historická minima. Poslední suchá etapa se ale od těch dřívějších v mnohém lišila. Byla nebývale táhlá, s různou intenzitou ji zdejší krajina, zvířata a lidé pociťovali zhruba od roku 2015. Dokonce i v letech, kdy pršelo normálně. Podle odborníků tak šlo o největší sucho za posledních pět set let.

To, že současná epizoda sucha od 2015 je nejhorší za posledních 500 let víme, ale tento dopočet vodní bilance (srážky-výpar)stejně vyrazil dech. Změny jsou největší v oblastech s lesy a to je hlavní důvod útoku kůrovce. V nížinách už to špatné bylo, moc zhoršit se to ani nemohlo. pic.twitter.com/IJ2ffcszOo — www.intersucho.cz (@Intersucho) April 26, 2020

Ačkoliv to jiní experti zpochybňují, protože například zkraje devadesátých let byl nedostatek pitné vody citelnější než dnes, data hovoří jasně: sucho je v Česku kvůli