Notes: Když jsou obtěžováni muži a premiér lže o koronaviru

O čem jsme psali

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman dospěl k závěru, že nepodá správní žalobu, která by soud přiměla zabývat se tím, zda Andrej Babiš nadále ovládá Agrofert. A to přesto, že je přesvědčen o tom, že jej ovládá. Zeman Deníku N vysvětlil, že správní žaloba je výjimečný prostředek a v tomto případě by se týkala jen jednoho člověka a případu. Musí prý k premiérovi přistupovat jako ke komukoliv jinému. Princip „měř všem stejně“ v tomto případě stojí nad případným veřejným zájmem. Podnět k přezkoumání podezření ze zmíněného vlivu premiéra na Agrofert podala organizace Transparency International, ale příslušný krajský úřad dal za pravdu premiérovi. O okolnostech případu píšeme zde.

Andrej Babiš znovu. Než odjel na zahraniční dovolenou, uklidnil premiér občany, že podle odborníků koronavirus prý „oslabuje“. Nic takového není pravda, reaguje epidemiolog a dočasný vládní poradce Rastislav Maďar. „I Světová zdravotnická organizace upozorňuje na to, že nejsou žádné důkazy, že by ten virus měl nižší virulenci, tedy že by oslaboval a oslabovalo by jeho nebezpečí,“ řekl. Vhodnou doprovodnou četbou je komentář Jiřího Pehe, který, vycházeje z knihy Ivana Krasteva, píše, že z koronavirové krize vycházejí mnohem hůře země, v jejichž čele stojí megalomanští populisté, kteří práci expertů a státní správy svými nesystémovými kroky a vyjádřeními oslabují, nebo přímo znemožňují.

O oslabování koronaviru si mohl nechat jen zdát Španěl, který s ním strávil čtyři měsíce v nemocnici a zhubl 27 kilogramů.

Deník N před časem shromáždil výpovědi desítek žen, které byly sexuálně obtěžovány. Když s podobným dotazem přišel za muži, ukázalo se, že to je ještě větší tabu než obtěžování žen. Muži jsou totiž obtěžováni také, ale málokdo o tom chce mluvit veřejně. Možná z obavy, že by vypadali, jako že se nedokážou ohradit a ubránit. Jenže někdy je tento zážitek potkal v dětství, jindy od nadřízené, u níž by rázná reakce mohla vést k ukončení pracovního poměru… Shrnující text s vyjádřením odborníků k tomu napsala Jana Ustohalová a redakce jej doplnila výpověďmi několika mužů, kteří se rozhodli promluvit. A do třetice k tématu hovoří policejní psycholožka Ludmila Čírtková s Renatou Kalenskou. Psycholožka potvrzuje, že většina pomoci obětem sexuálního násilí je nastavena na ženy.

Přestup poslankyně Terezy Hyťhové z SPD do Trikolóry ukazuje na řevnivost dvou nacionalisticky zaměřených stran, které bojují o stejné voliče. Podle Hyťhové nevládla v SPD demokracie.

Bývalý šéf ruské antidopingové laboratoře promluvil o realitě kolem dopingu v této zemi a od té doby se musí skrývat pod změněnou identitou v USA. Rodčenkov opakovaně spojuje Vladimira Putina s organizovaným dopingem na zimní olympiádě v Soči 2014.

Jižní Korea plánuje po uvolnění dohodnutých restrikcí s USA rozvíjet vývoj raket pro vlastní kosmický program. Zároveň schválila historicky nejvyšší objem peněz na vojenské účely. Sousední KLDR v tom tuší zradu a je nervózní. S oslabujícím americkým vlivem v této části světa je to pro Jižní Koreu vcelku logický krok.

Přijde vám to dnes nějaké depresivní? Najděte si na YouTube nové, již 40. album Neila Younga Homegrown, které recenzujeme. Natočil ho v roce 1975, ale dal ho prostě k ledu a vydal až letos; muzikant jeho produktivity si to může dovolit. Zní i dnes skvěle, tak zkuste:

Zítra v tištěném vydání

– Šéf žalobců: Babiš je občan jako každý jiný. Dal jsem si klapky na oči

– Babiš: Virus oslabuje. Maďar: Nejsou pro to důkazy

– Jižní Korea chce své rakety. Prý s nimi míří do vesmíru

– Po čtečkách obličejů přicházejí čtečky čenichů

– Výpovědi mužů o sexuálním obtěžování

– Češi ve „francouzském Afghánistánu“ brzdí tikající bombu

– Komentář: Smrt přichází z nebe, má jméno zepelín

– Knihy o historii věcí: Proč se nesedá na stůl a proč se nosí kravaty?

– „Pohádkový děda“ s vlajkou vadí veteránům