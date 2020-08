Proč se nesedá na stůl, nosí se kravaty a vdané ženy byly pod čepcem. Knihy o historii věcí

Jak vznikala a vyvíjela se podoba věcí, které každodenně používáme? Případně smysl, který pro své majitele měly? Na to dnes v první řadě odpovídají knihy pro děti a mládež. Některé jsou staršího data, což je případ knihy Jak to bylo, jak to je: Nahlédnutí do historie věcí kolem nás (Edika, 2013), vzniklé na základě seriálu z časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců, jiné vyšly nedávno jako Encyklopedie obyčejných věcí (Albatros, B4U Publishing 2020). Najdeme v nich texty o zubních kartáčcích, panenkách a punčochách, ale také obecnější kapitoly o tom, jak se lidé dorozumívali nebo jak poznávali svět.

U většiny předmětů může překvapit, jakou měly v minulosti podobu (například že jako dudlíky mohly sloužit miniaturní keramické nádoby ve tvaru zvířat naplněné medem) nebo jaký býval mechanismus jejich fungování: tak první novověký prototyp dětského kočárku prý táhli poníci či kozy.

Existence některých z nich je celkem krátká. Například palandy prý vznikly v kasárnách na konci 19. století, aby šetřily místo v ubikacích. A až do 17. století prý oblečení nemělo kapsy, tvrdí Encyklopedie obyčejných věcí, podle níž proto i muži nosívali cosi na způsob kabelek – onu dataci ale jiné zdroje zpochybňují a tvrdí, že kapsy začaly být patrnější už v 15. století.

Překrývání a střídání funkcí

U mnoha věcí se ovšem výrazněji než jejich tvar měnila spíše jejich funkce a význam. Paraple/deštník/slunečník původně symbolizovaly společenský status toho, nad nímž byly nošeny; od 16. století je v Evropě používaly proti dešti a slunci ženy, ale nikoli muži. Člověkem, který evropské muže postupně naučil tento předmět nosit a nestydět se za to, prý byl anglický cestovatel a filantrop Jonas Hanway (1712–1786).

Měnit, střídat a vzájemně překrývat se také mohou důvody, proč některé věci používáme: ponožky dnes nosíme kvůli hygieně, jako tepelnou izolaci anebo proto, aby sály pot, přičemž ale na jejich vnější podobu má vliv i vkus a případně volba sebestylizace a sebeprezentace. Ovšem v raně středověké Evropě nosily ponožky nejprve duchovní osoby (podle kunsthistorika Jana Royta jen biskupové), aby tak symbolicky vyjadřovaly