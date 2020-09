Železný, Žantovský či Fischer. O senátní comeback se pokouší řada známých tváří, budou to mít těžké

Podzimní senátní volby přinesou několik velmi zajímavých příběhů. Například velký souboj o nejsilnější klub a příštího šéfa nebo šéfku horní komory či to, jestli vládní strany dokážou alespoň udržet své současné pozice. Kromě těchto velkých politických bitev se ale odehrají i další souboje. Mezi ně patří pokus několika bývalých senátorů opět proplout volbami a na šest let usednout do horní komory.