Dal jsem si klapky na oči, Babiš je občan jako každý jiný, vysvětluje své rozhodnutí šéf žalobců Zeman

Nejvyšší státní zástupce ve svém rozhodnutí o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) dospěl k názoru, že premiér patrně ovládá média spadající pod Agrofert. Správní žalobu, která by u soudu toto tvrzení mohla potvrdit, ale nepodá. Podle svého názoru by tím totiž porušil svou nestrannost.

Premiér Andrej Babiš (ANO) má podle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana i nadále rozhodující vliv na firmy z koncernu Agrofert. Upozornil na to server Neovlivní s odkazem na odůvodnění rozhodnutí, kterým Zeman minulý měsíc odmítl podat správní žalobu na možný střet zájmů předsedy vlády kvůli ovládání médií.

„Po prostudování všech relevantních podkladů lze dospět k závěru, že obviněný z pozice zakladatele a obmyšleného svěřenského fondu a na podkladě pravidel fungování svěřenského fondu v jeho Statutu disponuje prostředky, díky nimž fakticky a nepřímo (prostřednictvím svěřenského správce a Rady protektorů) vykonává v obchodních korporacích provozujících média rozhodující vliv. (…) Rozhodnutí správního orgánu je nesprávné,“ stojí v dokumentu, který cituje server Neovlivní.

Celý spor iniciovala česká pobočka neziskové organizace Transparency International. Ta chtěla prověřit své podezření, že Babiš má i po převedení Agrofertu do svěřenských fondů vliv na média z holdingu. Premiér to odmítal. Kauzou se zabýval středočeský krajský úřad, který se k postoji předsedy vlády přiklonil. Proti správnímu rozhodnutí kraje nebylo možné podat odvolání, do kauzy se ale mohl vložit nejvyšší státní zástupce.

Pavel Zeman ale z této pozice žalobu podat odmítl. Své rozhodnutí do věci nezasahovat vysvětlil tím, že pro to neshledal závažný veřejný zájem.

Nejvyšší státní zástupce v úterním rozhovoru pro Deník N uvedl, že základním důvodem jeho rozhodnutí bylo přihlédnutí k principu rovnosti před zákonem. „Tato rovnost musí být naplněna tak, že nesmí být sjednána žádná