SPD je podnikem dvou lidí, rozhodují si o všem. Trikolóra je demokratičtější, říká „dezertérka“ Hyťhová

Poslankyně Tereza Hyťhová v minulém týdnu oznámila svůj přestup z hnutí SPD do Trikolóry. V rozhovoru pro Deník N vysvětluje, že jí na SPD vadilo úzké předsednictvo a silná pozice předsedy. Z SPD prý neutekla kvůli tomu, že by jí hrozil „sešup“ na nevolitelné místo kandidátky, jak tvrdí lídr SPD Tomio Okamura. „Nejvíc mi vadilo, když jsem viděla tu nevůli věci změnit. Tohle není nic, v čem bych chtěla být. Chci být ve straně, která se vyvíjí a má kvalitní program a řešení,“ říká.

Proč jste se rozhodla odejít z hnutí SPD?

Byl to samozřejmě velký krok. Nešlo o rozhodnutí ze dne na den. Myšlenka, že odejdu, mě nějakým způsobem pronásledovala pár měsíců. Definitivně jsem se rozhodla minulý víkend. Mí bývalí kolegové z SPD v Ústeckém kraji mě začali dehonestovat a žádali mé okamžité „potrestání“ za to, že jsem byla spolu se svou asistentkou viděna na grilování, kterého se účastnili členové Trikolóry. Já jsem tam šla jako její doprovod a na Facebooku se objevila fotka z této akce. Pustili se do mě členové SPD, jako kdybych udělala nějaký veliký hřích. Díky tomu jsem se definitivně rozhodla, že to už dále nemá smysl, a v pondělí jsem vydala to prohlášení.

To byla pro vás tedy poslední kapka.

Ano. Poslední kapka z toho všeho, co mi vadilo.

Vy jste v prohlášení napsala, že už si nejste jista tím, že můžete v SPD prosazovat své hodnoty. To byla věc, kterou jste tedy řešila v těch minulých měsících?

Když jsem vstupovala do SPD, věděla jsem, že je to hnutí na začátku a všechno se musí postupně budovat. Věřila jsem tomu. Jak šly ale roky, měla jsem pocit, že se SPD nikam neposouvá a není ani snaha z vedení, aby se to někam posouvalo.

Šlo mi o to, že jsem dlouhodobě říkala, aby měla SPD odborné komise. Trikolóra je má, podívejte se na webu, jsou tam vypsaní jednotliví garanti.

Jako třeba exprezident Klaus u zahraničí.

Přesně tak. Pan Václav Klaus mladší má třeba zase školství. Jde o lidi, kteří jsou v oboru zběhlí a dělali v něm třeba dvacet let.

Něco podobného jsem chtěla v SPD, mluvila jsem o tom na klubu, a dodneška se nic nezměnilo. Říkala jsem si, že když není snaha věci zlepšovat, tak jestli to není záměr. Aby to hnutí bylo na podobné úrovni, jako je dnes.

Vedení SPD tvoří totiž předseda a jeden místopředseda. Pak tam máte několik členů předsednictva a ono to, upřímně, není úplně ideální. Předsednictvo, aby bylo demokratické, by mělo