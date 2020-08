Vlnu negativních reakcí na sociálních sítích vyvolal kandidát do Senátu a zakladatel Pirátské strany Jiří Kadeřávek tím, že si zaregistroval doménu se jménem své protikandidátky Anny Šabatové. Tu nyní přesměroval na její web. Zlé úmysly odmítá, tým bývalé ombudsmanky podle něj udělal chybu.

Do Šabatové nekopu. Její tým udělal chybu, kvůli doméně mi měli zavolat, říká pirátský kandidát do Senátu Kadeřávek

Uživatele sociálních sítí jste zaujal tvrzením, že zaregistrovat doménu vaší protikandidátky Anny Šabatové byl altruistický čin, jak jste řekl serveru iDNES.cz. Ale předtím jste na Twitteru napsal: „Mne vůbec netěší, že Šabatová kandiduje proti Pirátům, protože si jí vážím. Takže jsem i tímto krokem doufal, že si to třeba rozmyslí.“ Není to v rozporu?

Jedna věc je, co všechno lze sdělit ve 280 znacích v twitterové komunikaci, kdy někomu odpovídate. S Ivanem Bartošem (předsedou Pirátské strany, pozn. red.) jsme měli signály, že Anna Šabatová hodlá kandidovat do Senátu. Bavili jsme se, že by bylo skvělé, kdybychom každý kandidoval někde jinde. V té době jsem si zjišťoval více informací o Anně Šabatové a zjistil jsem, že ta doména je volná. Měl jsem obavy, že ji někdo uzme. V minulosti už se stalo, že doménu někdo zneužil a byl tam umístěn obsah proti Anně Šabatové. Moc jsem nepřemýšlel a zaregistroval jsem ji.

Člověk, který má na doménu nárok, se většinou ozve a dojde k diskusi nad různými věcmi. Doufal jsem, že se s Annou Šabatovou spojíme a budeme diskutovat, jestli má smysl si na liberální straně spektra vybíjet hlasy. A já bych byl rád, kdyby se předvolební koalice dařily. Ačkoli jsme jako Piráti nikdy neprojevili nepřátelství nebo nepodporu paní Šabatové a stáli jsme za jejími rozhodnutími v pozici ombudsmanky, ze strany lidí, co za ní stojí, nedošlo k žádnému pokusu o kontakt.

Vy to označujete za altruistický čin. Ale vy jste ji chtěl upozornit, aby nekandidovala, což by bylo ve váš prospěch. Tak to není altruismus, ne?

To s tím nebylo spojeno. Nedával jsem druhé straně najevo, že by tam byla nějaká