Odchodem Hyťhové vygradovaly spory mezi SPD a Trikolórou. „Nejsme děti,“ říká Klaus o možné spolupráci s Okamurou

Obě hnutí, která se sama definují jako výrazně vlastenecká a euroskeptická, se utkávají o podobného voliče. Ač samotný přestup poslankyně Terezy Hyťhové z SPD do Trikolóry není z pohledu rozložení sil významný, jde o důležitý symbol.

Trikolóře se po ohlášení vzniku podařilo do svých řad přitáhnout řadu členů a sympatizantů SPD, doposud ovšem nedokázala ulovit některého z poslanců. Hyťhovou podle jejích slov vedlo k ukončení spolupráce s Tomiem Okamurou zejména to, že stále více „poznávala skutečnou podnikatelskou podstatu SPD“.

Hyťhová přitom s Okamurou spolupracuje dlouhá léta. Již v roce 2014 v 19 letech kandidovala za hnutí Úsvit přímé demokracie do obecního zastupitelstva v Krupce, následně již v dresu SPD absolvovala krajské volby 2016 a sněmovní klání o rok později. V Ústeckém kraji, odkud poslankyně pochází, dokonce několik let stála v čele regionální buňky SPD.

„Když jsem vstupovala do SPD, věděla jsem, že je to hnutí na začátku a musí se všechno postupně budovat. Věřila jsem tomu. Jak šly ale roky, měla jsem pocit, že se SPD nikam neposouvá a není ani snaha z vedení, aby se to někam posouvalo,“ popsala Hyťhová pro Deník N.

„Hnutí SPD má jednoho předsedu, jednu tvář. A jednoho místopředsedu.