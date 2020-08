Prázdné pláže, terasy minerálních pramenů, hotely, ulice. Turecko je skoro bez turistů. Oblíbenou destinaci drtí důsledky pandemie

Turecko i letos hostí turisty. Šestá nejnavštěvovanější země na světě, pro kterou je turismus jedním ze základních pilířů ekonomiky, přichystala mnoho opatření, aby nalákala lidi znavené nuceným pobytem mezi čtyřmi stěnami. Jenže to nestačí. Propad návštěvnosti očekává Asociace tureckých cestovních kanceláří mezi 58–78 % a výhled do budoucna je nejistý, popisuje z Turecka tamní spolupracovnice Deníku N Jana LeBlanc. Do Turecka je možné cestovat jen s testem nebo karanténou, při cestě z Turecka do EU platí totéž.