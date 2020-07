Notes: Propad ekonomiky a cool komunisté

Řeknu vám špatnou, lepší a dobrou zprávu.

Česká ekonomika dnes zažila historický okamžik. Sice takový, jaký by si asi radši nepřála, ale i tak jde o zaznamenáníhodný den. Podle předběžných dat statistiků kleslo v zemi HDP kvartálně o 8,4 procenta a meziročně téměř o 11 procent. Jde tak o nejhorší výsledek v historii České republiky. Tolik špatná zpráva.

Ta lepší je, že se očekával propad ještě horší. Jarní zastavení hospodářství kvůli zastavení šíření koronaviru tak vystavilo účet. Podrobná data, která objasní, v jakých ukazatelích Česko hořelo nejvíc a kde se naopak dařilo nad očekávání, budou známa v září. Podle hlavní ekonomky Raiffeisenbank Heleny Horské Česku v krizi pomohlo, že je průmyslovou zemí. Podle ní nastává pomalu čas, aby stát začal vypínat některé podpůrné programy. Více v našem rozhovoru.

Kde jsou naopak čísla daná, je samotný počet prokázaných případů nákazy nemocí covid-19. Třetí den po sobě zjistili lékaři přes 250 nových případů. Země rozhodně nemusí panikařit. Naštěstí nestoupá počet hospitalizovaných (neřkuli hospitalizovaných v těžkém stavu), což je pro zvládnutí epidemie zásadní.

Česká republika, kterou vláda vydávala v jarních měsících za premianta Evropy, se však ve srovnání s dalšími zeměmi Unie dostala v posledních týdnech do ne zcela lichotivé společnosti. Data se srovnáním počtu případů na sto tisíc obyvatel zpracovával autor tohoto Notesu.

Zajímalo vás někdy, jak probíhá ono pověstné trasování kontaktů kvůli nemoci covid-19? Nepřekvapivě nejde po vzoru České sody o aplikaci „nástražných pastí na lidi“. Náš redaktor/stážista Štěpán Vojtěch (s panem ministrem nejsou příbuzní) se vydal na pražskou hygienickou stanici, aby se podíval na den hygieniků v ostrém provozu. Práce, která svým způsobem připomíná sofistikované call centrum, je velmi důležitá. Doufejme, že o současný nápor povinností hygienici co nejdříve přijdou a budou se moci soustředit na „tradiční onemocnění“.

Co je již tradiční, jsou rozbroje v ČSSD. Sociální demokraté před krajskými volbami zaujali se svou technikou najmenovat si krajskou kandidátku bez vědomí příslušného kraje: za to s bývalým lídrem Dělnické strany sociální spravedlnosti, co si na mítinku notoval se slovenským extremistou Marianem Kotlebou, jako jedním z kandidátů.

Reportérky Hanka Mazancová a Bára Janáková se podívaly na to, jak je tento krok vnímán v samotné straně. No a je to různé (zhruba na škále „no a co – důležitý jsou hlasy a na zbytek se …“ až po „je to nepřijatelné“). Kromě zvláštního nahlédnutí do toho, s jakým profilem se vejdete mezi sociálnědemokratický politický proud, v týdnu přibyl díky Janu Hamáčkovi do českého politického slovníku i nový termín: „uklouznout“. Právě toho se podle něj dopustil onen kandidát DSSS, co doklouzal na kandidátku ČSSD.

Co dalšího jsme dnes popsali?

Předně jsme pokračovali v tématu sexuálního obtěžování. Jana Ciglerová s Eliškou Černou sesbíraly reakce od našich čtenářek k této otázce. A Jana ještě jednou. Podívala se na výkřik amerického prezidenta Trumpa o možném odložení listopadových podzimních voleb. Proč je to nesmysl a co tím Trump vlastně sleduje, probrala s odborníkem.

Nejen koronavirem živo je zdravotnictví. Iva Bezděková, naše redaktorka specializující se právě na zdravotní témata, vyzpovídala neurologa Tomáše Bouzka na téma borelióza. A Majda Slezáková se svým tradičně vynikajícím způsobem podívala v seriálu Příběhy moderní novinařiny na fenomén Zeleného týmu – skupiny, která působila na Tchaj-wanu a pomohla zemi v cestě za demokracií. Strhující příběh.

Co dalšího se dnes dělo?

Slovenský podnikatel Marian Kočner obviněný v případu vraždy novináře Jána Kuciaka přirovnal soudní líčení k procesu s Miladou Horákovou. V rámci virtuální soutěže o nejvíc hloupé přirovnání se tohle hrdě řadí na přední pozice. Proces sledují kolegové ze slovenského Denníku N.

„Pokud by byla v okrese červená barva výskytu koronaviru, pak by byla možnost uzavřít školy na dva týdny,“ řekl ve vysílání Českého rozhlasu ministr školství Robert Plaga (za ANO). Další podrobnosti by podle jeho slov měly určit místní hygienické stanice, které budou mít vždy konečné rozhodnutí.

Že bylo horko, psát nemusím, že ne?

Spolek Mladí lékaři posbíral téměř 800 odpovědí, ve kterých si začínající lékařky stěžují na diskriminaci, například při praxi či pohovorech. Právě kvůli tomu později doktorky často odchází do zahraničí či rovnou vystudovaný obor opouští. Se zprávou přišel server iRozhlas.

No a jedna perlička na závěr. Věděli jste, že „být komunistou je in“? Ani já to netušil – až dodneška. KSČM totiž v rámci jedné z posledních celostátních kampaní strany zaujala na sociálních sítích s vizuálem, který právě tohle tvrdí. K fotce přitom přidala obrázek z fotobanky: pokud bych chtěl být kousavý, napíšu, že komunisté asi nenašli mezi svou početnou členskou základnou nikoho, kdo by toto tvrdil. To by pak skoro znělo jako dobrá zpráva. Hezký víkend.