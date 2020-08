Ze snu do skutečnosti. Nejlépe hodnocené muzeum v Česku slaví pět let

Tři studenti filmové vědy založili před pěti lety filmové muzeum, které trochu drze nazvali „Národní“. Dnes mají stálé sídlo v centru Prahy a na TripAdvisoru jsou nejlépe hodnoceným muzeem v Česku. Z původně studentského projektu se stala instituce, která cítí odpovědnost vůči návštěvníkům i zaměstnancům. Přesto pořád žije hlavně z energie svých tvůrců Adély Mrázové, Terezie Křižkovské a Jakuba Jiřiště. V rozhovoru mluví o tom, co všechno přerod v instituci znamená, čím je inspirují muzea v zahraničí a proč jsou ta česká pořád trochu ospalá. Plán do budoucna mají jasný. „Musí to nás i návštěvníky bavit. A tak budeme vymýšlet stále lepší cesty, jak v muzeu kreativně poznávat film,“ říkají.