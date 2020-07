Není to katastrofa. Lidé se vrací do restaurací a víc utrácejí, říká ekonomka k propadu hospodářství

Jak hodnotíte aktuální čísla o propadu české ekonomiky? Podle různých hodnocení jde vlastně o vcelku pozitivní zprávu.

Prozatím neznáme strukturu HDP, takže je těžké to podrobně hodnotit. Není jasné, jestli to překvapení probíhá kvůli nižšímu poklesu investic, mírnějšímu poklesu zahraničního obchodu nebo to bylo naopak silnější spotřebou domácností a vlády. V tomto ohledu je předčasné říkat, co přesně za tímto výsledkem stojí.

Z tohoto milého překvapení, tedy mírnějšího propadu, bych proto nedovozovala, zda ochranná politika vlády byla účinná. Přesná data totiž dostaneme až 1. září, a na bližší analýzu a zpětný pohled je tak třeba počkat do dalšího měsíce.

Je ale nepochybné, že se investice propadly, zahraniční obchod propadl a to, co brzdilo rychlejší propad, byla hlavně spotřeba vlády a spotřeba domácností. Lidé se postupně po konci karantény začali vracet do obchodů.

„Podle předběžného odhadu klesl hrubý domácí produkt ve 2. čtvrtletí mezičtvrtletně o 8,4 % a meziročně o 10,7 %. Tuzemská ekonomika ve druhém čtvrtletí zaznamenala historicky nejhorší výsledky. Negativní vývoj byl způsoben především výrazným poklesem zahraniční poptávky, dále pak nižší spotřebou domácností i investiční aktivitou. K poklesu hrubé přidané hodnoty došlo téměř ve všech odvětvích národního hospodářství.“ Zdroj: Český statistický úřad

Ta čísla, i když jsou pozitivnější, než se čekalo, ale ještě neznamenají, že jsme z toho venku. Například Německo, na které jsme úzce navázáni, se propadlo zhruba stejně. To je pro nás do budoucna problematické kvůli exportu.

Naprosto souhlasím. Z tohoto úhlu pohledu je dobré říci, že jsme klesali pomaleji a méně než třeba Rakousko. U něj je propad hlubší. A je to logické. Rakousko má mnohem větší váhu služeb.

Nám v této krizi paradoxně pomohlo, že