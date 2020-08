Muži zažívají sexuální obtěžování méně než ženy, stejně jako ony ale čelí bezradnosti či strachu. Mluvit o něm si netroufají

Obtěžování má u mužů jinou dynamiku než u žen. To, co ženy považují za sexuální obtěžování, především lehčí formy, muži často přejdou. Společné ale mají to, že i v případě mužů nejde primárně o sex, ale o demonstraci moci a nadřazenosti.

Deník N shromáždil svědectví sedmi mužů, kteří popisují, jak se cítili, když se stali oběťmi sexuálního obtěžování. Zažívali stejné pocity jako obtěžované ženy, a to ať je atakovali, muži či ženy.

„Ještě při studiích jsem často jezdil na školy v přírodě jako vychovatel. Na jednom týdenním výjezdu byla zdravotnice, kterou jsem do té doby neznal. Byla to komunikativní mladá paní, o trochu starší než já. Během pobytu mi dala několikrát najevo, že jsem jí sympatický, já jsem jí dal najevo, že mám partnerku, v dané situaci to není vhodné a nemám zájem o žádné družení. Večer před odjezdem mě ale zatlačila do