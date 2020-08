„Zastavili smrt na dva týdny.“ Experti odhalili kreativitu ruských statistik o pandemii

Ruská statistika je mocná zbraň v rukou Kremlu. Za poslední dva a půl měsíce se počet nakažených snížil dvakrát. Země se vrací k normálnímu životu. Nejvíce optimismu vyvolávala čísla publikovaná těsně před vojenskou přehlídkou na oslavu 75. výročí vítězství SSSR ve Velké vlastenecké válce a před hlasováním o změnách ústavy, které umožní prezidentu Vladimiru Putinovi setrvat v nejvyšší funkci do roku 2036.

Za posledních 24 hodin v Rusku pozitivně testovali 5427 lidí. Celkový počet těch, u kterých byla nemoc covid-19 za celou dobu pandemie prokázána, dosáhl čísla 850 870. Za poslední den zemřelo 70 pacientů, celkově Rusko udává 14 128 obětí koronavirové infekce.

Jenže v posledním týdnu koronavirus zase nabírá na síle. Rusko se v počtu nakažených usadilo pevně na čtvrté příčce na světě a o víkendu překročilo metu 850 tisíc pozitivně testovaných.

Například v Moskvě za poslední dva týdny číslo potvrzených případů covid-19 vyrostlo zhruba o 30 procent – z 531 v polovině července na 694 na jeho samotném konci. Přesto vládní úředníci obyvatelstvo uklidňují: „Vrchol je již za námi, žádná druhá vlna nebude. Vlastně musíme brát v úvahu, že v Moskvě již funguje kolektivní imunita,“ prohlásil v tyto dny starosta ruské metropole Sergej Sobjanin.

Vědci mu částečně dávají za pravdu – podle různých šetření v Moskvě nemoc prodělalo od 16 do 60 procent obyvatelstva. Pokud by pravdu měli ti, kdo se kloní k vyššímu údaji, pak by ruská metropole patřila mezi nejbezpečnější místa na světě z hlediska možné nákazy. Jenže to nikdo přesně neví. Právě proto, že údaje z dílny ruských státních institucí jsou krajně nevěrohodné.

Kde jsou mrtví doktoři?

Oficiální statistika se rychle snaží nežádoucí trend napravit. Má už ale