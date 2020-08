Zkoumá nevěru a chystá o ní film: Ruku do ohně nedám za nikoho, týká se všech

Vlastní nevěru si lidé rádi ospravedlňují výmluvami jako „ani nevím, jak se jmenovala“ nebo „neměla jsem orgasmus, nebyla to nevěra“. Jaké procento lidí bylo nevěrných za poslední rok? Co v nevěře hledali a jaké měla důsledky? Taková statistika chybí, s překvapením zjistila slovenská filmařka Diana Fabianová, která o nevěře chystá filmový dokument. Rozhodla se proto udělat průzkum mezi lidmi na sociální síti. K nevěře se v něm přiznal téměř každý druhý člověk. Pro mnohé byla vůbec prvním člověkem, kterému se svěřili.

Jak lidé nejčastěji zdůvodňují nevěru?

Nejčastěji se skloňují důvody: nuda ve vztahu, adrenalin, vzrušení, chuť vyzkoušet něco nového, motýli v břiše, hledání blízkosti a intimity. Často se opakoval pocit, že „znovu žiju“ a „jsem s někým, kdo mi rozumí“. Někteří nevědí, jak odejít z nefunkčního vztahu: například absentuje sex či intimita jako taková.

Mnozí nedokážou starší vztahy ukončit nebo to ani nechtějí, věří tomu, že se na nevěru nepřijde. Chtějí mít výhody stabilního vztahu a k tomu bonus. Ale jsou i případy, kdy žena nedokáže či se bojí odejít z násilného vztahu a psychickou oporu si našla mimo partnerství.

Jsou některé typy lidí náchylnější k nevěře?

Možná některé charakterové typy jsou náchylnější k notorické nevěře. Neplatí ale předsudek, že nevěry se dopouštějí pouze promiskuitní lidé. Do nevěry sklouznou i silně rodinně založení jedinci, u kterých by vás to ani nenapadlo. Ruku do ohně nedám za nikoho.

Nevěra nemusí souviset ani se světonázorem. Nebylo prokázáno, že by měli být nevěrnější například liberálně smýšlející lidé. K nevěře se přiznávali i hluboce věřící respondenti různých vyznání.

K nevěře často dochází po životním zlomu, když člověku někdo zemře, když se mu podařilo dostat z těžké nemoci, má osobnostní krizi nebo problémy, ze kterých hledá únik. Sexuální pud je mimořádně silný. Není to však vždy o sexu, může to být o pocitu splynutí a spřízněnosti. O sdílení věcí, které se svým partnerem sdílet nedokážou.

Není trochu zvláštní, že o nevěře nemáme průzkumy, a když chcete čísla získat, musíte si udělat vlastní průzkum na Facebooku?

Na to, jak všudypřítomný je nevěra fenomén, je neuvěřitelné, jak málo konstruktivní pozornosti a snahy o hlubší pochopení mu věnujeme. Nevěra rozkládá manželství a partnerství. Převládá zde narativ, že máme zachraňovat rodiny. A co pro to děláme?

Dnes nestačí kázat o tom, aby lidé nesmilnili. Razíme přístup jako před sto lety: raději nic nevidět, o ničem nevědět.

V jistém smyslu jsme nevěrní všichni

Nevěra je háklivá věc, dokonce i v anonymním dotazníku na internetu. Čekala jste, že se vám přihlásí tak mnoho lidí?

Měla jsem zkušenost, že lidé jsou proaktivní, chtějí se o prožitek s někým podělit, pokud je to anonymní. Potřebují to dostat ze sebe a je pro ně snazší přiznat se cizímu člověku. Často jsem byla první nebo ta druhá, hned po nejlepší přítelkyni či kamarádovi, komu se s tím svěřili.

Když jsem svůj osobní průzkum spouštěla, chtěla jsem, aby se do něj zapojil vzorek alespoň tisíce lidí. Tisíc se