Trump s návrhem odložit volby narazil. „Chce vyvolat chaos a pak ze sebe udělat zachránce,“ míní expert

Trump včera poprvé vyřkl to, co od něj mnozí očekávali už delší dobu. „S univerzální distanční volbou budou volby v roce 2020 nejvíc nepravdivými a podvodnými v historii voleb,“ napsal Trump na Twitter. „Bude to pro USA velmi trapné. Posuňte volby, dokud lidé nebudou moct volit právoplatně, bezpečně a zajištěně,“ vyzval prezident.

Když přitom kandidát demokratů Joe Biden v dubnu odhadoval, že se Trump volby pokusí odložit, prezidentův tým ho označil za blábolícího konspirátora, který