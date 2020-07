Notes: Neonacista v útulku, největší propad od roku 1947 a boj o seniory

Po stopách potenciálně vyhynulého mimozemského života bude pátrat robotické vozítko Perseverance, které je v těchto hodinách vynášeno raketou Atlas k Marsu. Z mysu Canaveral odstartovala dnes. V Česku mezitím začali dělníci pracovat na třicetikilometrovém úseku tratě z Uničova do Olomouce. Vlaky po nových kolejích mají jezdit rychlostí až 160 kilometrů v hodině. To v době, kdy německé nákladní vlaky Česko objíždějí, protože například do Maďarska je cesta přes Rakousko rychlejší, i když je delší. A co dalšího dnešní den přinesl?

Plzeňská policie má ve svých řadách několikrát odsouzeného neonacistu. Na pohovor přišel v obvazech, pod kterými měl neonacistická tetování. Na tyto pikantní detaily však vedení přišlo až později. A teď dotyčného Petra A. nemůže propustit. „Splňuje všechny zákonné podmínky výkonu povolání včetně čistého trestního rejstříku. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze ze zákonem stanovených důvodů. Žádný z těchto důvodů není naplněn,“ sdělila Deníku N mluvčí strážníků. A tak se člověk, který byl v minulosti odsouzen například za ublížení na zdraví, teď stará o zvířata v policejním útulku. O případu píše Lukáš Prchal. A o plzeňské hlavě 22 mluví i s Filipem Titlbachem v podcastu Studio N.

„Nemůžeme uzavírat spojenecké závazky, dokud neznáme záměry ostatních vévodů. A proto nemůžeme vést vojsko na pochod, dokud nevíme, jaké jsou tam hory a lesy, soutěsky a strže, močály a bažiny,“ píše filozof Sun’c ve svém pojednání Umění války. A právě o čekajících příkořích se teď snaží včas dozvědět opoziční strany v tažení proti hnutí ANO v nastávajících volbách. Jak ale v důkladné analýze vysvětluje Jan Tvrdoň, nebudou to mít vůbec jednoduché. A do velké míry je to také sázka do loterie. Předem totiž nejde přesně zjistit, zda je po koaličních modelech, které vznikají, u voličů vůbec poptávka. A dost bude záležet také na seniorech, z nichž polovina volí právě hnutí ANO. A nalákat právě některé z nich bude pro opozici jednou z mnoha výzev.

A zatímco se u nás řeší, jak volby kvůli koronaviru prakticky proběhnou, americký prezident Donald Trump dnes vůbec poprvé navrhl odložení plánovaných prezidentských voleb. Jako důvod uvedl možné podvádění při distanční volbě, aniž by poskytl jakékoliv důkazy pro své obavy. Napsal to na Twitteru a typicky po trumpovsku nešetřil Caps Lockem. Datum voleb je přitom dáno ústavou.

Tato zpráva přišla jen pár desítek minut poté, co světové agentury informovaly o rekordním propadu americké ekonomiky ve druhém čtvrtletí. Mluvíme dokonce o nejvyšším poklesu od roku 1947 (!), kdy se začalo měření HDP provádět. A podle předpovědí analytiků zemi čekají další propady.

