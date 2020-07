Sportovci se trvalých následků po koronaviru bát nemusí. Bezpříznakoví se mohou hýbat i v karanténě, říká lékařka

Česká hokejová reprezentace do dvaceti let nebo třeba fotbalová Opava. I v těchto týmech byli hráči v posledních týdnech pozitivně testováni na koronavir. Deník N proto oslovil vedoucí lékařku atletické reprezentace Karolínu Velebovou, aby popsala možná zdravotní rizika.

Hokejová reprezentace do dvaceti let odehrála minulý týden tři vítězné přípravné zápasy proti Slovákům, během nichž Češi nasázeli třináct branek a inkasovali pouze třikrát. Po úspěšné sérii ale přišla zpráva z hokejového svazu, že tři čeští hokejisté byli po návratu do svých klubů pozitivně testováni na koronavir.

Ani jeden z hráčů, které svaz odmítl jmenovat, neměli během srazu žádné zdravotní komplikace. „Pokud by měli, byli by posláni domů a na další vyšetření. Neměli ani zvýšenou teplotu, která byla hráčům i členům realizačního týmu v průběhu srazu pravidelně kontrolována,“ řekl Deníku N mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Hokejisté tedy odehráli tři utkání během čtyř dnů, aniž by je nákaza na ledě jakkoli omezovala. Může tedy sportovec, který prochází bez příznaků infekcí koronaviru, podat maximální výkon?