Z muzea rovnou do Letenského tunelu. Utajované podzemí z 50. let posloužilo ještě při zasedání MMF v Praze

Je to podzemí vyhloubené přímo pod budovou Národního zemědělského muzea na Letné. Prostor, který sloužil jako sklad, kryt i velitelství civilní obrany, má dokonce výstup přímo do Letenského tunelu. Deník N se do prostor, které byly odtajněny až v roce 2016, podíval.