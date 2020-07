Jak se cestuje s koronavirem v zádech

Glosa Jána Simkaniče: Už jsem mu odvykl, ale moc dobře si ten pocit pamatuju. Jaký to byl svátek, když jsme v 90. letech překračovali státní hranice. Stačilo pár kilometrů do Německa nebo Polska. Bylo v tom dobrodružství a příslib neznámého se špetkou neklidu a nejistoty. Letos se ten pocit vrátil. Kvůli viru i kvůli české vládě, která zavřela hranice. Ale nakonec jsme stejně jeli a stálo to za to.