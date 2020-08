Policejní psycholožka: Muži jsou často obtěžovaní až na konci kolabujícího vztahu. Žena je uhání, oni už nechtějí

Mužů obtěžovaných ženami je výrazně méně než naopak. Policejní psycholožka Ludmila Čírtková to vysvětluje i tím, že ve vedoucích pozicích jsou především muži – a ti pak často svou moc ventilují i v sexuální oblasti.

Jak definujete sexuální obtěžování muže? Vláda vydala k tématu příručku a tam tuto definici používá společnou pro obě pohlaví.

Když mluvíme o sexuálním obtěžování, týká se to obětí. Tedy jak mužů, tak žen. Je ale pravda, že slova sexuální obtěžování jsou používána ve velmi širokém významu. Měla jsem nedávno klientku, které je osmnáct let. Celou dobu mluvila o tom, že partner matky ji sexuálně obtěžuje. A když jsem se nakonec zeptala, co tím vlastně myslí, vyšlo najevo, že má na mysli celý balíček sexuálního násilí včetně znásilňování.

Pojďme se tedy držet vaší definice sexuálního obtěžování.

Pod sexuálním obtěžováním rozumíme obtěžování druhého nevyžádanými projevy sexuálního zájmu, obvykle v podobě explicitních slovních sexuálních narážek, nebo dokonce nevyžádaných doteků. Typicky se za znak sexuálního obtěžování považuje i motivace, kdy tak dotyčný činí, protože má určitou výhodu. Konkrétně má například nadřízené postavení, disponuje určitou mocí, takže má pocit, že si může toto chování, o kterém spolehlivě ví, že je vůči oběti neslušné, dovolit.

Umíte si představit situaci, kdy třeba náměstkyně ředitele svého šéfa obtěžuje? Tedy děje se tak i v případě, že obtěžovaný je v nadřízeném postavení?

Takovou situaci si dovedu představit. V lidských vztazích je představitelné úplně všechno. Pak důvody moci mohou pramenit z nějakých jiných zdrojů.

Zkuste být konkrétní.

Například silná přitažlivost, mimořádná atraktivita zevnějšku, celkový šarm, vlivné neformální postavení a podobně.

Zkrátka dovedu si to představit, ale rozdíl mezi muži a ženami vidím v tom, že muži jsou