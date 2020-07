Notes: Od ČSSD k extremistům a zase zpátky, supersporťák jen na koukačku a Černá Madona v nemocnici

Kolonizaci moderními zástupci našeho druhu nejdéle vzdorovaly izolované ostrovy v Tichém oceánu, na které první lidé dorazili až počátkem 13. století. Jací lidé to ale byli a odkud do Polynésie přišli? Z Jižní Ameriky, jak to navrhl dobrodruh Thor Heyerdahl, nebo z jihovýchodní Asie? Moderní genetické testy nabízejí nové vysvětlení, které popisuje Jan Toman.

Jak si představujete uklouznutí? V zimě na ledu? Když si při dietě dáte kus dortu? To Petr Benda tak, že od ČSSD přejde k pravicovým extremistům ze strany Dělnické sociální spravedlnosti. „Necítím se jako sympatizant extremistů, chtěl jsem zastupovat slušné lidi a hájit je před nepřizpůsobivými a tehdejší možnou vlnou uprchlíků,“ vysvětlil Benda, který je nyní čtyřkou na kandidátce sociálních demokratů v Ústeckém kraji. Více o kandidátní listině oranžových v někdejší části Sudet v článku Báry Janákové.

Fakultní nemocnice Motol v Praze si dělá vlastní průzkum promořenosti koronavirem mezi zdravotníky. Prozatímní výsledky prvních vyšetření ukazují pozitivitu přibližně kolem dvou procent. Velká jarní studie organizovaná ministerstvem zdravotnictví přitom ukázala, že protilátky proti covidu mělo jen promile testovaných. Více o moření a promořování v článku Ivy Bezděkové.

Koronavirová (a možná nejen ta) krize slunce do vládní koalice nepřináší. Šéf ČSSD Hamáček vyzval ministra Vojtěcha k představení plánu do budoucna, Babiš Hamáčkovi vzkázal, že zdravotnictví není jeho resort, a Vojtěch Hamáčkovi vyřídil, aby se raději staral o korespondenční hlasování. Podle politologa tím chtěl Hamáček ukázat na „slabší kusy v hnutí ANO“. Přinese ČSSD střelba do koaličních kolegů volební hlasy? Více o koaliční řeži v článku Jana Tvrdoně.

Režisérka, výtvarnice animovaných filmů a ilustrátorka Galina Miklínová je tvůrkyní lichožroutů. Tedy pletených postaviček, které se živí ponožkami. Nutričně je to možná sporné řešení, ale jinak jde o fantasticky úspěšný tah, který česká literatura pro děti a mládež nepamatuje minimálně od roku 1989, píše Radim Kopáč.

Sexuální obtěžování se stává čím dál více tématem číslo jedna (možná dvě za koronavirem nebo tři až čtyři za volbami u nás nebo v USA). V Rusku se do boje proti dotěrným mužům pustily novinářky z liberálních sdělovacích prostředků. A přestože tolerance vůči „chlapáckému“ chování je v Rusku značná, za sexuální obtěžování už v médiích začaly padat hlavy. Státním médiím se ale skandály jako zázrakem vyhnuly. Více o ruské podobě hnutí MeeToo píše Petra Procházková.

Co se dočtete v zítřejším tištěném vydání Deníku N?

Vakcínu proti chřipce řada sester odmítá, obávají se vedlejších účinků

Plzeňští strážníci přijali odsouzeného neonacistu. Propustit ho nemohou

Komentář: O pseudotoleranci, která je jen jinou formou rasismu

Ať za kvóty pro ženy už bojuje někdo mladší, říká exministryně Marksová

Africké státy nabízejí Afroameričanům otevřenou náruč a nový start

Kroužkování nebo spory o program. Na čem mohou ztroskotat volební koalice?

Každý druhý nám zemřel, říká slovenská anestezioložka v Londýně

Zvuky probuzení: Kniha o životě s dcerou trpící vážnou formou autismu

Hackeři vypnuli Garmin a s ním i řadu sportovců

Krátce ze světa i domova

Evropská komise podepsala smlouvu s americkou společností Gilead (ne ten z Příběhu služebnice) na lék remdesivir. Zatím zajistí zásoby asi pro třicet tisíc pacientů. Meducína bude dispozici pro členy EU a Británii od srpna.

Aerolinky Emirates nabízí bezplatné pojištění pro případ nákazy koronavirem na palubě. Pojištění pokryje léčbu, hotelovou karanténu i náklady na případný pohřeb. All Inclusive novinkou chce letecká společnost cestující znovu nalákat na paluby svých letadel.

Italská automobilka Lamborghini odhalila nový supersport Essenza SCV12. Superrychlé auto má ale jeden drobný zádrhel. Majitel s ním nebude moci legálně na veřejné silnice. Tvůrci se ale s tímto problémem náležitě popasovali. Nový majitel může zakoupený závodní vůz nechat ve speciální garáži v sídle společnosti, kde bude kamera, a bude se tak moci svým vozem kdykoliv pokochat. Vůz bude stát podle odhadů asi dva miliony dolarů. Chtělo by se říct, že to bude svezení za všechny prachy, ale…

V Saúdské Arábii probíhá hadž – svatá pouť do Mekky. Kvůli pandemii koronaviru se jí letos účastní jen deset tisíc místních poutníků. A podle záběrů jsou poutníci disciplinovaní, dodržují rozestupy a pochodují jako vojáci po předem vyznačené trase.

V portugalském Lisabonu byl zastřelen černošský herec Bruno Cande. Čtyři rány na něj vypálil muž, který na něj měl několik dní předtím rasistické narážky, vyhrožoval mu smrtí a posílal ho zpět do „jeho země“ (i když se Cande narodil v Portugalsku). Na pátek se proto v Lisabonu chystají protesty. Útočník je nyní ve vazbě a podle médií je veteránem z koloniální války. Staré psy novým kouskům…

U běloruské metropole Minsk byly v noci na dnešek zadrženy tři desítky zahraničních žoldnéřů. Ozbrojenci mají být příslušníky tzv. Vagnerovy armády, tedy ruské soukromé organizace, která hájí zájmy Moskvy na různých zahraničních bojištích, včetně Sýrie a Ukrajiny.

Černá Madona z oltáře v Paláci šlechtičen musela na „vyšetření“ CT. Restaurátoři tak odhalili vnitřní praskliny dřevěné sochy. No a nejspíš budou mít co opravovat…