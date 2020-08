Hipoterapie, canisterapie nebo něco úplně nového? V Nizozemsku je stále populárnější mazlení krav

Chcete se přitulit k šestisetkilové krávě a zbavit se stresu? Přesně to nabízí – a velmi úspěšně – stále více nizozemských farem. Terapie pomocí „koe knuffelen“, doslova mazlení krav, je v posledních letech trendem, který se odtamtud dostal dokonce už i do USA. Sami Nizozemci si ho vychvalují, má totiž dvojí efekt – relaxační a edukativní. Navíc údajně dělá dobře i kravám.

V sýrové velmoci, která se pyšní například proslulou goudou nebo eidamem, připadá podle statistik zhruba na každého desátého obyvatele jedna kráva. Malých farem ale ubývá, zatímco v roce 1980 jich v zemi bylo téměř padesát tisíc, dnes jich je jen osmnáct tisíc. Počet krav se sice o tolik nezmenšil, jen ty větší farmy „spolkly“ v mnoha případech ty menší.

Malí farmáři jsou ale podnikaví a rozhodli se konkurenci odolávat jinak. Na svých pozemcích s oblibou nechávají za relativně malou sumu přespat všudypřítomné nizozemské táborníky (a Nizozemsko je zemí campingu a karavanů!) a chytře začali využívat i své dojnice, které jsou na nizozemských polderech a loukách všudypřítomné. S krávami se totiž můžete za několik desítek eur (průměrná cena pro dospělého je 45 eur, pro dítě 30 eur za zhruba tři hodiny) pomazlit a báječně se tím uvolnit a odbourat stres.

Celá myšlenka je v podstatě jednoduchá. Tělesná teplota krávy je zhruba o stupeň vyšší než tělesná teplota člověka. Tělo ležící, spokojeně přežvykující krávy je pěkně rozlehlé, a když se člověk ke krávě „přitulí“, opře se o ni nebo si na ni přímo lehne, teplo a pomalejší tep kravího srdce mu umožní příjemnou relaxaci.

Farmáři své krávy znají a vědí, kterým kontakt s člověkem nejen nevadí, ale dokonce ho mnohdy i vyhledávají. Terapie pomocí objímání a hlazení krav totiž údajně nepomáhá jen lidem, ale i samotným kravám.

Dobrý den, krávo

Koe knuffelen začíná „seznámením se s kravami“ (většinou jen s několika kusy nebo menším stádečkem). Návštěvník terapie se nejdřív dozví základní fakta o chování a potřebách těchto zvířat , načež se pod dozorem farmáře či farmářky ke stádu pomalu přibližuje a pokusí se jednu dojnici pohladit, popřípadě dostane radu, která z krav má hlazení ráda. Když jí to nevadí (kráva neodkloní hlavu), může ji klient hladit dále.

Ve většině případů si dříve či později nějaká kráva lehne (nebo už leží) a zájemce o koe knuffelen ji rovněž zkusí hladit. A nakonec si může lehnout na její obrovská záda, hladit ji a počkat, zda mezitím nepřijde další kráva a nezačne žárlivě olizovat jeho nohu s pobídkou „já chci také pomazlit“.

Někteří farmáři upozorní své klienty třeba i na těhotnou krávu – moje kamarádka mi dokonce nadšeně vyprávěla, jak pod rukama cítila při koe knuffelen pohyby telátka.

Ideálním prostředím je samozřejmě zelená nizozemská louka, na které se krávy volně pasou, v případě nepřízně počasí se ale „mazlení“ může přesunout do prostorných chlévů. Důležitý je hlavně dostatek času (koe knuffelen většinou trvá dvě až tři hodiny).

Terapii si ovšem musíte dopředu objednat a většinou se nekoná v menší než čtyřčlenné skupině. V nabídce některých farem jsou dokonce i dětské party s koe knuffelen nebo workshopy, jejichž součástí je seznamovací posezení s farmáři u čaje a kávy.

Králíci a slepice nádavkem

Klienti se na workshopech také dozvědí, odkud „jejich“ krávy pochází a jakou historii má samotná farma. Poté se převléknou do zapůjčeného farmářského oděvu (většinou kombinézy připomínající české „montérky“) a galoší, někde i včetně nepostradatelného červeného šátku a jdou se „představit“ kravám.

Farmáři pak své hosty naučí různá potřebná gesta (nejprve je třeba krávu hladit v oblasti nad nozdrami a tak dále) a zároveň jim vysvětlí, jak poznají odmítavé chování krávy nebo naopak žárlivost. Pak už všichni mohou začít odpočívat a relaxovat na kravských zádech. A na závěr si zase dají s farmáři drink a malé občerstvení, třeba proslulé sirupové vafle.

A pokud má klient zájem o nejkomplexnější zkušenost, může si najít koe knuffelen i s přespáním na farmě. Vyzkouší si i rozvoz sena a krmení slepic (přitom i „mazlení s drůbeží“ – chvíli si slepici pochová), pokusí se podojit krávu a nakonec stráví noc ve stylově zařízeném velkém stanu nebo třeba stodole. Ráno ještě s farmáři v kurníku sesbírá vejce, dostane snídani s čerstvým mlékem, pomazlí se s místními králíky a rozloučí se.

Nizozemci své koe knuffelen propagují i jako součást opětovného propojení lidí s venkovským životem. Jeden nizozemský pár dokonce terapii mazlení krav převezl i do USA, kde koe knuffelen nabízí – ovšem za 75 dolarů na hodinu, je to přece jen zámořský dovoz – na farmě ve státě New York. Tahle novinka má ale ve Spojených státech silnou konkurenci, dalším trendem je tam teď totiž terapie s aligátory.