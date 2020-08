Cesta ze sídliště, kde na něj mířili pistolí, až po rozhovor s prezidentem

Tento text je součástí letního seriálu Deníku N – Příběhy moderní novinařiny. Každý týden až do konce srpna vám v něm budeme představovat fenomény, osobnosti i nové metody v oboru, který je nám nejblíž.

„Bez dědictví otroctví si Ameriku není možné představit,“ říká muž v rozepnuté košili bez saka.

Ta-Nehisi Coates, nejoceňovanější současný afroamerický intelektuál právě na půdě Kongresu vysvětluje, proč by Spojené státy měly vyplatit potomkům afrických otroků odškodné a proč se šéf senátních republikánů Mitch McConnell mýlí, když tvrdí, že by dnešní Američané neměli nést zodpovědnost za to, co se stalo před sto padesáti lety.

Coates poukazuje mimo jiné na skutečnost, že Spojené státy ještě v 21. století platily válečný důchod potomkům vojáků, kteří bojovali v americké občanské válce. A také na to, že diskriminace a nerovnost v životních vyhlídkách zdaleka neskončila.

Na závěr dodává, že pokud dnešní Američané vzývají ideály otců zakladatelů, měli by se dokázat postavit čelem i temným stránkám amerických dějin: „Stojíme před volbou, zda vezmeme za své jen některé části naší minulosti, nebo budeme mít dost odvahy přijmout minulost jako celek.“

Ta-Nehisi Coates se stal v posledních letech autorem, kterého nešlo v americké debatě o rase minout. Na začátku jeho cesty k novinařině a pozici intelektuála, který hýbe celonárodní debatou, byl ale neúspěch.

Vydržet, dokud ostatní neodpadnou

