Ponížení, pocit bezmoci a pachuť, která nezmizí. Muži popsali, jak se stali obětí sexuálního obtěžování

Nejen ženy, ale i muži se stávají obětmi sexuálního násilí i zneužívání. A bývají také vystaveni sexuálnímu obtěžování, i když – podle dostupných odhadů – v mnohem menší míře i intenzitě než ženy. Ale o to méně jsou ochotní o nepříjemných zážitcích, kdy je obtěžovaly ženy nebo jiní muži, mluvit. O to víc si ceníme výpovědí několika mužů, kteří se v reakci na speciální vydání Deníku N o sexuálním obtěžování, promluvit rozhodli.

Zažiju prý nepoznané a mám být vděčný, komentoval to spolubydlící

Štěpán Liška, skladník

V devatenácti jsem po maturitě odjel studovat do Liberce. Spolubydlící na koleji měl často dámské návštěvy, bylo to trochu nepříjemné, ale tolerovatelné. Zlomilo se to ale jednoho večera.

Slečna, která za spolubydlícím přišla, začala nepříjemně komentovat, jak moc jsem milý, jak jsem lepší kluk než ten, za kterým přišla a jak by se mnou chtěla spát. Abych měl důvod ji ignorovat, díval jsem se na seriály. Nevěnovat jí pozornost, ale moc nešlo. V malém kolejním pokoji nebylo kam se