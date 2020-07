Šimotová a John, dva velcí výtvarníci se po letech opět potkali

Oba byli výtvarníci, potkali se po válce na umělecké škole a od té doby spolu prožili přes dvacet let života, než on předčasně zemřel. Určitě strávili stovky hodin debatami o umění a o tom, co dělá ten druhý, přesto je tvorba každého z nich ve výsledku tak jiná. Jiří John a Adriena Šimotová. Dvě velká jména českého výtvarnictví, která teď mají společnou výstavu.

Pokud je smyslem takových paralelních expozic vystopovat styčné body, ovlivnění a průniky, potom se tady v případě Johna a Šimotové jeví, že je na první pohled neměli. Mentálně jistě, ale výtvarně, alespoň soudě podle této výstavy, ne. Skutečnost, že dokázali jít vlastní cestou, svědčí o pevnosti povah jich obou. A hlavně Šimotové, protože v poválečné generaci se dílo jejího muže bralo většinou vážněji než její obrazy.

Nebyli tenkrát jedinou uměleckou dvojicí, ve výtvarném světě se prosadili i Švankmajerovi, Kolářovi, Medkovi, Kolíbal a Prachatická a dnes se tvorba zmíněných žen cení stále víc. A nebyli ani jedinou dvojicí ve výtvarné skupině UB12, která byla pro umělecký vývoj každého z nich iniciační.

Vlastní cesty

Šimotová i John šli každý natolik jinou cestou, že diváka nemusí ani napadnout, že ti dva spolu žili, a že dokonce tvořili v jednom malinkém ateliéru. Přitom svůj společný osobní život trávili intenzivně. I když na něj měli jen pár desítek let, během nichž se mohli ovlivňovat. John ve svých devětačtyřiceti zemřel a tvořil tak jen dvacet roků, Šimotová zůstala vdovou (bylo jí 46) a takto sama netypicky prožila ještě polovinu svého života. O to víc v ní ale