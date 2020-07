Notes: Před vhozením volebního lístku netřeba vypínat motor. Věřte a sdílejte! Záchranka místo taxi

Navzdory úmornému vedru se dnes sešli nejen předsedové koaličních stran (aby probrali, zda stát lidem dokáže zajistit jedno z jejich základních práv), ale u svých počítačů také redaktoři Deníku N, aby vám stejně jako každý den nabídli co nejkvalitnější čtení. Tak se podívejme, co tu dneska máme.

Věř a sdílej! Stáhl si z webu zažloutlou fotografii mladého páru z jednoho amerického seriálu, vymyslel k ní příběh, zveřejnil na sociálních sítích a připojil výzvu, aby mu ostatní pomohli najít toho, kdo ji ztratil. Během jediného dne sdílelo jeho příspěvek 45 tisíc Čechů a Slováků. Na první pohled to vypadá jako nevinný žertík, ale člověka zamrazí, když si uvědomí, o čem to vlastně vypovídá. Více o tom řekl autor tohoto hoaxu našemu slovenskému kolegovi Vladimíru Šnídlovi.

Ta „naše“ liška ryšavá. V Evropě ho znalci historie považují za schopného a obratného panovníka, u Čechů má ale zpravidla dodnes velmi špatnou pověst. A to již od 15. století, kdy se na jeho pozvání a s průvodním glejtem vydal do Kostnice hájit své učení Jan Hus. Ani tahanice s bratrem Václavem či obléhání Prahy v čele křižáků mu tady na popularitě nepřidaly (o knihách Aloise Jiráska či filmové trilogie Otakara Vávry ani nemluvě), přesto se přesně před šesti sty lety stal českým králem (vlastně nadvakrát), kterého nakonec uznala i část husitské šlechty, měšťanů a duchovenstva. O tom, co předcházelo a jak se jim Zikmund Lucemburský odvděčil, poutavě píše historik Robert Novotný.

Múzami políbený záchranář. Třináct let pracoval jako záchranář, který v sanitce vyjíždí k lidem potřebujícím zdravotní pomoc. Viděl všemožné lidské utrpení i bídu, v níž někteří žijí (zažil ale také, když si kdosi zavolal záchranku, protože nemohl sehnat taxík, a ještě vyhrožoval známostmi nahoře). Ministr zdravotnictví Vojtěch je podle něj neschopný „jantar“, covid-19 tu zvládáme jen díky nasazení a disciplíně lidí, stát pokazil, na co sáhl. S Vítem Samkem, kterého mnozí znají z televizního pořadu, Facebooku i jeho knížky (o svém psaní říká, že je jadrné, ostatně ty, co ho na FB sledují, oslovuje „holoto“), si povídala Jana Ciglerová.

Volby jako v McDonald’s. A když jsme u toho státu. Dneska se sešli lídři koaličních i opozičních stran a dohadovali se, jak to zařídit, aby člověk mohl volit, i když bude zrovna kvůli koronaviru v karanténě. Ministr vnitra Hamáček to měl původně vymyšleno moc dobře: takový člověk prostě volit nebude moci. Až teprve poté, co se ozvaly hlasy, že to není zrovna demokratické, začala se hledat jiná řešení. Většina z nich není nijak originální, ale třeba hlasování drive-in (podobné nákupu hamburgeru z okénka auta) by u nás bylo novinkou. Více se dočtete v článku Jana Tvrdoně.

Za „uzdravené“ nikdo nemůže. Kolegyně Iva Bezděková ve svém textu vysvětluje, kde se ve statistikách vzaly stovky „náhle uzdravených“ a proč stát změnil způsob počítání nemocných. A jak to tak chodí, úředníci, hygienici i zdravotníci se teď dohadují, kdo co nestíhal nebo nezvládal.

Vaše dítě něco trápí? Vydržte! Smutná čísla se dají vyčíst z údajů o počtech telefonátů na dětské krizové linky. Přibývá dětí, které mají různá trápení či psychické problémy. A co je ještě horší, chybí lidé, kteří by jim s nimi pomohli. Když se rodina rozhodne vyhledat pomoc, čekací doby jsou výrazně delší, než když ji hledá dospělý, často i několik měsíců, zjistil náš spolupracovník Štěpán Vojtěch.

Bienále nově. Po sedmi letech otevřelo v Praze své brány bienále současného umění, tentokrát ovšem v dramaturgii zcela nového týmu. Pokud chcete vědět, co od něj můžete čekat, přečtěte si recenzi naší spolupracovnice Anežky Bartlové.

První „velký čaroděj“ rasistické organizace Ku Klux Klan by o víkendu slavil narozeniny a jeho příznivci opět – jako každoročně – uspořádali tradiční setkání. Amerika si to připomněla zejména proto, že se účastí na něm pochlubil na sociálních sítích republikánský kongresman Will Dismukes. Nutno říct, že ho za to zkritizovali i někteří jeho straničtí kolegové, píše server Newsweek.

Tahle zpráva by dokázala jednoho vyděsit. Čína rozesílá do světa balíčky s neznámými semínky. Hlavně je nezkoušejte zasít, varují úřady v USA a Británii. Zprávu přinesl server Seznam.cz.

Zrychlující pokles amerického dolaru se odráží po celém světě, což dál přispívá k současné situaci, v níž ceny téměř všeho rostou – od akcií technologických firem po zlato, píše agentura Reuters.

Twitter omezil přístup na síť synovi amerického prezidenta Donu Trumpovi, protože sdílel video, které obsahovalo nepravdivé informace o hydroxychlorochinu. Trump Jr. podle mluvčího Twitteru „šířil potenciálně škodlivé informace o covid-19“. Oznámila to televize CNBC.