Jak se vyrovnat s obtížnou jinakostí vlastního dítěte

Dezorientace v prostoru a čase. Patologická hypersenzitivita. Snížená emoční regulace. Neschopnost mentálního plánování. Narušené exekutivní funkce mozku. To je jen několik odborných termínů, jimiž současná věda popisuje autismus. Jde o pojmy abstraktní, chladné a ne pro každého srozumitelné. Naštěstí už dnes existují knihy, které líčí svět autisty zevnitř, z jeho vlastního hlediska, jako O kolečko míň: můj život s autismem, Zvířata v překladu: Autistická mysl jako klíč k pochopení chování zvířat nebo A proto skáču: Vnitřní svět třináctiletého chlapce s autismem (Paseka, Praha, 2016) od Japonce Naokiho Higašidy. Ten přesvědčivě ukazuje, že autisté v zásadě cítí úplně totéž jako všichni ostatní, mají stejné myšlenky, jen to neumí adekvátně vyjádřit. Bohužel jim ale správně nefunguje paměť a ani jejich tělo je „neposlouchá“.

Proto sám sebe Higašida přirovnává k rozbitému robotovi nebo mořské panně, která ve svém ocase nemá tolik citu jako ve zbytku těla, a proto jej umí ovládat jen velmi omezeně. Tak se mu například může stát, že se jeho tělo pohybuje sem a tam, dočista jako by skákal časoprostorem: „Je pak jedno, jestli se zrovna něco děje, nebo jestli se mě někdo snaží zastavit – jsem jako posedlý a vlastně to vůbec nejsem já.“ A dodává k tomu, že neběhá proto, že se mu chce, a popravdě to ani není nijak zvlášť příjemné nebo uspokojující. Pokud chce realizovat nějaký svůj nápad, musí napřed promyslet, jak to udělá, potom si musí představit, jak to dělá, a nakonec ještě musí sám sebe povzbudit.

K těmto knihám nedávno přibyla další, Zvuky probouzení, která tentokrát vykresluje problém autisty z hlediska jeho rodičů, manželů Třešňákových. Pro vypsání svého příběhu mají tu nejlepší kvalifikaci: Petra Třešňáková pracuje jako psychoterapeutka, její muž je zkušený novinář zaměřující se na témata psychologie a zdraví, kterého zajímají „příběhy lidí, kteří se ocitají v krajních a nejednoznačných životních situacích“.

Řecko-římský zápas s dcerou

V nelehké životní situaci se tentokrát ocitl on sám. To, že jeho dcera Dorotka trpí vážnou formou autismu, si Třešňák uvědomoval či spíše pomalu připouštěl jen postupně, zatímco