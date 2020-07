Autem až k urně či výdejové okénko pro seniory v karanténě. Čtyři plány pro koronavirové volby

Čtyři možné speciální nástroje mají podle ministerstva vnitra zajistit, aby i lidé v karanténě mohli volit. Voliči by k urnám mohli dorazit v autech, mohli by hlasovat skrze prostředníka nebo by k nim přišla mobilní komise, vysvětluje pro Deník N náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. Kvůli volbám se dnes sešli lídři stran.