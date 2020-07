Už jsem strašně unavená, ať za kvóty pro ženy bojují mladší, říká Petříčkova nová náměstkyně Marksová

Proč si vás ministr Petříček vybral jako politickou náměstkyni?

To se musíte zeptat jeho.

Asi víte, proč máte pro to dobré předpoklady.

To místo bylo nějakou dobu neobsazené. Vládnu několika cizími jazyky a hodně lidí tady znám, protože jsme se potkávali, nejen když jsem byla ministryně, ale i na různých konferencích. Také jsem pracovala hodně dlouho na několika úřadech státní správy, už když byl Miloš Zeman premiér. Znám jejich chody.

A proč jste o to místo stála? Co chcete dokázat?

Když si o to pan ministr řekl, beru to jako pomoc. A trochu mu oplácím to, co udělal pro mě, protože byl chvíli mým politickým náměstkem. Brala jsem to jako podporu v jeho pozici. Nestála jsem o to, o funkci jsem si neříkala, byla jsem oslovena. Ve všech mých životních aktivitách mi vždy záleželo na kontaktu se zahraničím. Pro mě to je a vždycky byla důležitá součást práce. Tak jsem si říkala, že na to je to ten pravý resort.

V jakém smyslu jste chtěla podpořit ministra?

Politický náměstek je jeden z mála lidí, kteří přichází a odchází s ministrem. Zbytek úřadu, tedy úředníci, jsou politicky neutrální. Pokud chce ministr například řešit politické věci v koalici, zjišťovat názor spolustraníků, nemůže to zadávat odborným úředníkům, ale politickým náměstkům.

Takže vaší prací bude například získávat podporu pro ministrovy zákony ve Sněmovně?

Určitě to může být součást, ale na to jsou tady také jiní. V ČSSD existují odborné komise, a když máte koaliční jednání, zjišťujete názory lidí z těchto komisí.

A tohle bude taky vaše práce?

Také. To jsou věci, které ministr potřebuje, protože pokud nejsme úřednická vláda – což mi přijde ideální, ale to je málokdy –, ministr je spojen s nějakou politickou stranou. A tudíž řeší věci dovnitř strany, její názor.

Máte ambice dostat se do diplomacie?

V tuto chvíli ne. Mám dvě děti, 14 a 18 let, a nejely by se mnou.

Spekulovalo se o vás jako o velvyslankyni v Izraeli.

To je hezká spekulace. Vím, že ten drb existuje. Je logický, protože