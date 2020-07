Falešnou fotografií rodičů nachytal desetitisíce lidí: Snažím se lidem říkat, aby si věci ověřovali

Čtyřicátník Petr Klimeš je běžným uživatelem Facebooku. Nemá fanouškovskou základnu, nespravuje žádnou vlivnou stránku. Přesto přiměl za jeden den 45 tisíc Čechů a Slováků, aby sdíleli jeho příspěvek. Zveřejnil fotografii dvou herců z americké trilogie Návrat do budoucnosti. Napsal, že ji našel na nádraží v Teplicích a prosí lidi, aby mu pomohli vypátrat, kdo je na ní. „Na zadní straně je nápis ,Táta a máma 1955‘. Chci ji vrátit majiteli, s vaší pomocí to půjde, prosím sdílejte,“ napsal do statusu.

Zrodil se jeden z nejúspěšnějších hoaxů minimálně posledních týdnů. Slovenský Denník N proto požádal Klimeše o rozhovor, aby vysvětlil, proč vědomě šíří falešný příspěvek.

Co o sobě prozradíte?

Pocházím z Teplic, bude mi 45 let. Už nějaký čas žiji v Anglii, kde pracuji v sociálních službách, ale nerad bych to blíže specifikoval. Zároveň jsem dost velký odpůrce hoaxů. Mnoha lidem se snažím vysvětlovat, aby si věci ověřovali.

Proč tedy sám hoax šíříte?

Vzniklo to jako obyčejný vtip pro filmové fanoušky. Mám rád seriály, zvláště žánr sci-fi. Na Facebooku jsem viděl hoax o fotografii z trilogie Návrat do budoucnosti. Šířil se v angličtině pod legendou, že je to záběr z 50. let a někdo chce zjistit, kdo je na něm. Bylo to však dost nekvalitní, zřejmě i proto se to moc nešířilo. Jelikož jsem fanoušek této trilogie, pobavilo mě to. Trochu jsem tu fotografii upravil a vymyslel k tomu lepší příběh. Minulý týden jsem byl totiž doma v Teplicích, tak jsem napsal, že jsem ji našel u nádraží a nyní chci, aby mi lidé pomohli najít majitele.

A co se dělo potom?

Zveřejnil jsem to na svém profilu a ještě i ve dvou facebookových skupinách, kde se sdružují lidé z Teplic. A najednou jsem si jen říkal, že „ejhle“.

Překvapilo vás, kolik lidí to sdílí?

Stalo se mi poprvé, že by měl můj příspěvek takovou odezvu. Až tak moc jsem se však nedivil. Jen se potvrdilo, že lidé jsou ovce.

Proč jste hoax nesmazal, když jste viděl, jak se šíří?

Protože je to