Jak bojovat proti sexuálnímu násilí a přitom v mužích nezabít tygra?

Esej Karla Hlaváčka: Výpovědi bezmála čtyř desítek žen, které v Deníku N promluvily o svých zkušenostech se sexuálním obtěžováním a násilím, rozproudily v nejrůznějších médiích i na sociálních sítích intenzivní debatu o tom, jak by se dalo takovému jednání v co největší možné míře zabránit. Sociolog Karel Hlaváček se zamýšlí nad tím, co k sexuálním útokům muže vede a jak se může projevit, když se v nich různými zákazy potlačí „tygr“.