Měli pravdu vědci, nebo Thor Heyerdahl? Nový výzkum dává téměř definitivní odpověď na otázku, kdo osídlil Polynésii

Poslední dějství lidské odysey, která se začala odvíjet před statisíci lety na afrických savanách, neproběhlo v Evropě, Austrálii ani Americe, kam museli předkové dnešních indiánů dojít z Asie přes pevninský most.

Kolonizaci moderními zástupci našeho druhu nejdéle vzdorovaly izolované ostrovy v Tichém oceánu, na které první lidé dorazili až počátkem třináctého století. Jací lidé to ale byli a odkud do Polynésie přišli? Na tuto otázku, která díky dobrodruhovi Thoru Heyerdahlovi už dávno nezajímá jen antropology, přinášejí překvapivé odpovědi nové molekulárně-biologické analýzy.

Ve znamení Kon-Tiki

Když začali v osmnáctém století Evropané objevovat i ty nejzapadlejší polynéské ostrovy, byli překvapení, že na všech jen trochu příhodných místech žijí lidé. Celá věc je o to závažnější, že se na ně původní obyvatelé museli dostat bez moderního vybavení a navigačních přístrojů, jen za pomoci vlastních sil, větru a mořských proudů. To vše bez jasného cíle a s vyhlídkou na jednorázovou plavbu delší než z Prahy do Asie.

Ještě zajímavější otázkou než „jak“ je ale „kdo a odkud“. Polynésii si můžeme vymezit jako podoblast Oceánie zahrnující ta nejodlehlejší místa Tichého oceánu včetně Nového Zélandu nebo Velikonočního ostrova. Drtivá většina vědců se už více než sto let shoduje, že polynéské ostrovy osídlili lidé ze západního