Vláda narychlo rozdělovala „koronavirové“ miliardy z EU. Peníze mají jít do nemocnic i na cyklostezky

Vláda na dnešním jednání schválila, do kterých oblastí by měly jít evropské peníze na řešení dopadů koronaviru. Věc neprošla připomínkovým řízením a byla schválena velmi narychlo. Kromě zdravotnictví mají miliardy směřovat také do výstavby cyklostezek, které se prý během pandemie osvědčily jako „bezpečná alternativa vůči hromadné dopravě“. Další peníze na podporu zaměstnanosti vláda použije ze starších programů na rychlý internet a inovace.