Státní reklama za dvě miliardy: může ohrozit nezávislost médií, Babiš se podezření nevyhne, říkají odborníci

Když se před časem objevily spekulace o tom, že vláda chystá dvoumiliardovou podporu pro velká média, k návrhu se nikdo nehlásil. Nic o tom nevěděli předseda vlády Andrej Babiš (ANO), šéfka státní kasy Alena Schillerová (za ANO), a dokonce ani ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), pod jehož resort tato agenda spadá.

Téma tak zase utichlo, dokud se ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) nevytasila s plánem na „maximální propagaci“ domácího cestovního ruchu. A udělat to chce skrze reklamu v médiích, do níž chce investovat právě dvě miliardy korun.

Sama ministryně Dostálová ale v rozhovoru pro Deník N odmítla, že by se jednalo o podporu médií.

„To ani nevím. Co já mám s médii? Potřebuji udělat masivní kampaň na propagaci cestovního ruchu, a než to pořád řešit individuálními podporami tu tohoto segmentu, tu onoho, zkusíme to poptávkou, abychom zasáhli celý podnikatelský sektor napříč Českou republikou,“ popsala ministryně.

Mimochodem: poté, co o jejím dvoumiliardovém návrhu informoval web Zdopravy, vydala Dostálová pokyn, aby byl materiál